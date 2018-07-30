Как обижают россиянок в Турции и другие события дня

Новые подробности убийства отца-насильника в Москве
Соседи и брат девушек, которые зарезали 57-летнего отца на северо-востоке Москвы, заявили, что мужчина сам довел дочерей до этого преступления.
Российской армии добавили руководителей
В Минобороны России создана новая структура — военно-политическое управление ВС России, которую возглавил бывший командующий войсками в Сирии и экс-командующий Западного военного округа Андрей Картаполов.
Венедиктов объявил о неожиданном решении
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил о выходе из совета директоров радиостанции. СМИ поведали о причине такого решения.
Почему россиянок обижают в Турции
Оскорбления, угрозы, преждевременное выселение из отеля или драки — вот только несколько «услуг», которые могут быть включены в систему all inclusive. Такие случаи, подчеркивают эксперты, возможны в любой стране с высоким турпотоком. Как отдых на райском курорте превращается в ад для некоторых русских туристок — рассказывает «Газета.Ru».
Собчак высказалась о повышении пенсионной реформы
Журналистка, экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак завила, что закон о пенсионном возрасте россиян нужно было принять еще пять лет назад. Свою точку зрения она представила в блоге на сайте «Эха Москвы».
Опубликован финальный "вердикт" о МН370
Малайзийская комиссия по расследованию исчезновения Boeing (рейс MH370) опубликовала итоговый доклад. Об этом сообщает Reuters.
Названа дата глобальной катастрофы
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Исследователи из Кардиффского университета (Великобритания) пришли к выводу, что закисление океана может побить рекорды, установленные 14 миллионов лет назад. Они назвали примерную дату всемирного катаклизма.
Украина проиграла России
Глава департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков рассказал, что Россия выиграла у Украины в ВТО спор об импорте вагонов.
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле
Байкер Александр «Хирург» Залдастанов рассказал про необычный случай: который произошел с ним и журналистом Сергеем Доренко в Кремле. Об этом лидер мотоклуба «Ночные волки» рассказал Национальной службе новостей.
Крымский мост покорил сердца украинцев
Президент России Владимир Путин не прогадал с Крымским мостом. Именно так заявила Topinform украинский адвокат Татьяна Монтян и дала объяснение своим словам.