В Сирии ликвидировали крупнейший оплот ИГ

В сирийской провинции Дераа ликвидировали крупнейший оплот ИГ

"Сирийская армия вернула контроль над деревней Шаджра — это один из последних и основной из оставшихся оплотов ИГ в провинции Дераа", — заявил собеседник агентства.

В настоящее время освобожденную территорию проверяют саперы. В дальнейшем сирийские войска намерены освободить от террористов еще пять деревень и таким образом покончить с ИГ на территории провинции Дераа.