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В Сирии ликвидировали крупнейший оплот ИГ
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В сирийской провинции Дераа ликвидировали крупнейший оплот ИГ 

ТВ Центр 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Один из сирийских военно-полевых командиров сообщил, что в провинции Дераа правительственные войска САР ликвидировали крупнейший оплот запрещенной на территории России террористической организации ИГ. Об этом пишет РИА "Новости".
"Сирийская армия вернула контроль над деревней Шаджра — это один из последних и основной из оставшихся оплотов ИГ в провинции Дераа", — заявил собеседник агентства.
В настоящее время освобожденную территорию проверяют саперы. В дальнейшем сирийские войска намерены освободить от террористов еще пять деревень и таким образом покончить с ИГ на территории провинции Дераа.
Ранее Министерство иностранных дел России обвинило Соединенные Штаты в намерении "принизить значение астанинского формата" по Сирии нежеланием направить на переговоры в Сочи своих представителей. Там также подчеркнули, что Вашингтон дискредитирует посреднические усилия в тех сирийских делах, которые не может взять под свой контроль.
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