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«США финансируют насилие в Никарагуа»
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США финансируют насилие в Никарагуа, заявил президент Ортега 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок
Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что у него есть достаточно доказательств финансирования США волны насилия в Никарагуа.
"Мы столкнулись с могущественным врагом, который вторгался с оружием в Никарагуа несколько раз, США, и они продолжают вмешиваться в дела Никарагуа. Конечно, да (у Никарагуа есть доказательства такого финансирования — ред.). Через эти счета США, Агентства США по международному развитию (USAID) и других американских организаций … они объявляют о миллионах, которые выделяют на Никарагуа, на демократию, как говорят они", — заявил Ортега в интервью каналу Euronews.
По мнению президента, затем выделенные деньги уходят на другие нужды. "На дестабилизацию страны, провоцирование насилия и стимулирование вооруженных действий банд, которые совершают преступления с 2007 года, когда мы снова взяли власть", — сказал Ортега.
USAID 20 июля объявил о выделении дополнительных 1,5 миллиона долларов для поддержки демократии и прав человека в Никарагуа. Помощь будет направлена на поддержку организаций гражданского общества, защитников прав человека, независимых СМИ. Эти деньги будут выделены дополнительно к примерно 10 миллионам долларов, которые ранее были одобрены для Никарагуа конгрессом США в рамках бюджета USAID.
Антиправительственные протесты в Никарагуа идут с апреля после предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Ортега уже отменил ее, но массовые выступления не прекратились. Ортега отказывается проводить досрочные выборы, как того требует оппозиция, и называет происходящее заговором против страны. Число погибших в ходе протестов в Никарагуа достигло 448 человек.
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Комментарии3  Ещё 7 источников 
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