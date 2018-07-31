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В Грузии легализовали употребление марихуаны
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Конституционный суд Грузии легализовал марихуану 

Национальная Служба Новостей 5 часов назад
Фото: nsn.fm
Коллегия Конституционного суда Грузии удовлетворила иск лидеров оппозиционной партии "Новый политический центр — Гирчи" Зураба Джапаридзе и Вахтанга Мегрелишвили и постановил отменить административное наказание за употребление марихуаны, поскольку "употребление марихуаны является правом на свободное развитие личности", пишет РИА Новости.
На сайте суда говорится, что штраф за употребление марихуаны идёт в разрез с ключевыми положениями Основного Закона Грузии, но ответственность должна остаться, если люди, употребляющие марихуану, создают опасность другим. Конституционный суд страны уточнил, что штрафовать следуют тех, кто решится на употребление марихуаны в общественных местах и среди несовершеннолетних лиц.
Из списка уголовных преступлений употребление марихуана удалено той же судебной инстанцией осень прошлого года.
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