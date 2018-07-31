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Бельгии понадобились тысячи полицейских
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Бельгии понадобились тысячи полицейских 

Lenta.ru 16 минут назад
Фото: Eric Vidal / Reuters
Бельгийская полиция испытывает острую нехватку кадров. Об этом агентству РИА Новости сообщил представитель профсоюза стражей порядка (SLFP) Вансен Уссен.
По его словам, федеральной службе требуются 1610 агентов, районным комиссариатам — 2097 сотрудников. Уссен отметил, что в связи с кадровым дефицитом «полиция вынуждена сокращать патрульную деятельность».
Он добавил, что из-за ситуации с нехваткой кадров профсоюз обратился к руководству МВД страны с просьбой ускорить набор полицейских кадров.
В апреле 2017 года газета De Morgen сообщала о дефиците в рядах антитеррористического подразделения федеральной полиции Бельгии. По сведениям издания, около 20 специалистов по борьбе с терроризмом собирались покинуть ряды подразделения из-за критики, которой их подвергли после терактов, совершенных в Брюсселе 22 марта 2016 года в аэропорту Завентем и на станции метро Маленбек. Тогда жертвами стали 32 человека, более 320 получили ранения.
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