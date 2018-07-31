Бельгии понадобились тысячи полицейских

Бельгийская полиция испытывает острую нехватку кадров. Об этом агентству РИА Новости сообщил представитель профсоюза стражей порядка (SLFP) Вансен Уссен.

По его словам, федеральной службе требуются 1610 агентов, районным комиссариатам — 2097 сотрудников. Уссен отметил, что в связи с кадровым дефицитом «полиция вынуждена сокращать патрульную деятельность».

Он добавил, что из-за ситуации с нехваткой кадров профсоюз обратился к руководству МВД страны с просьбой ускорить набор полицейских кадров.