Будет ли Трамп просить политического убежища у Москвы?

За последние десять дней между Трампом Путиным наблюдался причудливый словесный балет. Сначала Трамп заявил, что хотел бы вновь встретиться с Путиным до конца года и приглашает его в Вашингтон. У системной прессы перехватило дыхание от злобы, а либерально-прогрессивных дамочек с Парк авеню пришлось приводить в себя с помощью нашатыря. В конечном итоге Трамп сдал назад, то есть отсрочил предложение: Путина все еще ждут, но уже в 2019 году. Тем временем Путин, пирующий с лидерами БРИКС , заявил, что приглашает Трампа в Москву «на определенных условиях», а тот впоследствии подчеркнул, что готов приехать в российскую столицу при наличии «официального приглашения»…

Ситуация предельно прозрачно и уважительно расписывается на сайте RT:

«Несмотря на волну возмущения, которую породила в СМИ и среди политического класса его встреча с Владимиром Путиным в Хельсинки, Дональд Трамп по-прежнему отправляет сигналы в пользу сближения. Пусть и неторопливого.

Шаг назад, два шага вперед. Встретится ли президент США со своим российским коллегой? Неизвестность сохраняется. «Дональд Трамп готов к визиту в Москву при условии официального приглашения", — заявили 27 июля в Белом доме. Пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс (Sarah Sanders) также отметила, что Дональд Трамп рассчитывает принять Владимира Путина в США в 2019 году. В тот же день на саммите БРИКС в Йоханнесбурге Владимир Путин заявил, что готов встретиться с Дональдом Трампом, но на определенных условиях. В частности он выразил пожелание о том, чтобы в США установилась более спокойная атмосфера вокруг России.

Такая встреча все еще окружена неопределенностью, в частности из-за расследования прокурора Роберта Мюллера (Robert Mueller) о предполагаемом вмешательстве Москвы в выборы президента США в 2016 году. 19 июля американский лидер поручил своему советнику по национальной безопасности Джону Болтону пригласить Владимира Путина в Вашингтон осенью 2018 года, отметила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Как бы то ни было, шесть дней спустя Вашингтону пришлось дать задний ход и заявить, что следующая встреча глав государств, судя по всему, состоится не ранее 2019 года».

Стоит ли удивляться этой странной игре в кошки-мышки, когда Путин внезапно сам выступает с приглашением на загадочных «определенных условиях», а Трамп говорит о готовности поехать в Москву при наличии «официального приглашения»? В каком виде, пригласительной карточки? Официального письма? Речь идет о стране, которая, как пишет Кунстлер, «неспособна думать и отличать реальность от вымысла, стремится все скрыть и готова лгать, о чем угодно, с радостью бросается на любое вымогательство для притеснения собственных граждан, полностью игнорирует настоящие проблемы, способные вновь ввергнуть нас в темные времена…»

Этот странный эпизод, конечно, можно рассматривать с точки зрения рациональных суждений, анализируя неоконсерваторов, геополитические соображения, а также влияние с самых разных сторон (в первую очередь Израиля ) и т.д. Только вот это было бы сиюминутным суждением, которое не обращает внимания на прошлые отсылки и окажется быстро забытым, поскольку в расклад вмешивается все, что угодно. Разумеется, когда что-то озвучивается так настойчиво, нельзя утверждать, что мы не увидим никакого продолжения на практике, однако тут следует сделать все необходимые оговорки с учетом опыта и окраски этого странного времени, когда повсюду во главе угла стоит пиар, а сумасшествие по возможности дает ему отклик.

Мэттис — голубь мира

Кстати говоря, в нашей статье по ситуации вокруг Ирана мы уже писали о том, как следует относиться к сути подобных предупреждений: «Чрезвычайная агрессивность наблюдается с обеих сторон. В результате, как обычно, есть основания опасаться худшего…. По итогам достаточно либерального подсчета можно выделить около дюжины информационных кампаний, которые заставляли опасаться нападения США на Иран (причем достаточно эффективным, если не „операционным" образом) в пиаре с 2005 года“.

Как бы то ни было, здесь следует отметить границы этой кампании, которые прочертил министр обороны Мэттис, опровергнув подготовку ударов по Ирану. Кроме того, он подтвердил уже упоминавшуюся нами сдерживающую роль американских военных, заявив о намерении встретиться с российским коллегой Шойгу. Такого события (встречи двух министров обороны) не было уже „много лет“, как минимум со времен Гейтса (2006-2011). Причем даже в тот период речь шла о переговорах на полях саммитов Россия-НАТО с участием министров (впоследствии они перестали проводиться из-за украинского кризиса).

Позиция американского военного руководства, которое обычно относят к весьма емкому понятию глубинного государства, позволяет подтвердить часто упоминаемую нами гипотезу сильнейшей нестабильности или даже развала последнего. Дело в том, что глубинное государство в полной мере ощущает на себе воздействие хаоса в Вашингтоне, и все приписываемые ему демонические планы подчиняются фактору постоянной деструктивной динамики.

Царство хаоса

Мы не пытаемся обосновывать или даже искать то или иное рациональное объяснение или центральную причину событий, а наша точка зрения по их форме во многом перекликается с позицией Кунстлера. С учетом наших собственных оценок, диалектической системы и метаисторических отсылок, это означает, что суждения и позиции в извечной борьбе „анти-система против системы“ могут рассматриваться лишь опосредованно, после анализа всех шагов и последствий. Кроме того, необходимо помнить, что большинство действующих лиц не имеют ни малейшего желания принимать участия в игре „анти-система против системы“ и даже не знают о ее существовании. Они просто защищают свои позиции или уступают каждодневным страстям, только вот их поступки все равно так или иначе влияют на описанную выше игру…

В целом, Трамп, скорее, против системы, чем за нее, однако он действует косвенным образом, без стратегии и четкого представления метаисторической ситуации вокруг системы. Именно поэтому мы всячески подчеркиваем значимость царящего в Вашингтоне хаоса при оценке ключевых событий (предпочтение автоматически и бессознательно отдается внутреннему и психологическому, а не внешнему и геополитическому): „Сегодня во всех суждениям о мировых делах, помимо нового описания все более безумной ситуации, нужно иметь четкое представление о том состоянии духа, которое сейчас царит в США, в сосредоточии власти этой державы. Нельзя ограничиться словами о крушении США и развале их мощи, поскольку, как нам кажется, это лишь часть куда более важного события“.

Именно в таком ключе следует рассматривать этот удивительный эпизод (на самом деле, он мало кого удивил: разве безумцы удивляются безумию?) с приглашениями в Вашингтон и Москву на встречу Трампа и Путина, потенциальный смысл которой пока что представляется совершенно непонятным. Начало всему явно положил Трамп, которому нужно было ответить на безумные нападки после „предательского саммита“ в Хельсинки со стороны интеллектуальных и медийных сил погрязшего в безумии Вашингтона. В глубине души Трамп предпочел бы в конечном итоге встречу в Москве для снятия напряженности, только вот это наверняка повлекло бы за собой целую волну сумасшедших конспирологических комментариев: вместо того, чтобы быть уволенным, лучше сбежать из Вашингтона и попросить убежища в России и заявить, что Америка вновь стала великой, потому что ее президент смог обосноваться в Москве…