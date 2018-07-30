«Надеются на новый передел мира»: в Латвии предложили раздробить Россию на несколько частей

В Восточной Европе рассчитывают на перераспределение благ, которое должно произойти в случае распада России . Об этом заявили в Европарламенте , комментируя предложение латвийского депутата разделить РФ на несколько частей по этническому признаку. В Госдуме уверены, что в сейме понимают абсурдность подобных высказываний и делают их на публику.

Многие политики в Восточной Европе надеются на распад России и последующее «перераспределение благ». Об этом в беседе с RT заявил сопредседатель партии «Русский союз Латвии», евродепутат Мирослав Митрофанов , комментируя высказывания латвийского политика Александра Кирштейнса.

Ранее депутат сейма Латвии Кирштейнс предложил «раздробить Россию на несколько частей».

«Только когда Россия распадётся на более мелкие страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, а в Европе наступит мир на долгие годы», — написал он в Twitter.

По словам Митрофанова, после распада Советского Союза многие в Латвии и Европе рассчитывают на подобный исход в отношении России.

«Это надежды многих в Восточной Европе, что в условиях ослабления России и Белоруссии удастся сделать то, что сделали с Украиной — ликвидировать экономического конкурента, уничтожить промышленность и сделать колониальный придаток… И непосредственно управление территориями: в Литве в открытую говорится о Калининградской области, которую там называют «малая Литва», в Латвии не настолько откровенно, но тоже подразумевается, что большие территории будут управляться кем-то ЕС или американской администрацией», — заметил евродепутат.

Мечты раздробить или уничтожить Россию существуют на Западе на протяжении нескольких столетий, считает профессор кафедры сравнительной политологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Юрий Почта.

«Самая большая страна по территории в мире, занимающая важное место в Евразии и оказывающая важное воздействие на мировые события вызывает озабоченность наших западных коллег, «друзей». На самом деле, это покушение на территориальную целостность и суверенитет на нашей страны. Этот политик либо провокатор, либо мы должны привлечь его к ответственности за такие слова, используя международные структуры», — отметил эксперт в беседе с RT.

Он напомнил, что ранее Запад уже поспособствовал распаду Югославии, так как её руководители вели себя независимо.

«Ничего нового нет, некоторым политикам кажется, что раз СССР распался надо подтолкнуть, и Россия продолжит это процесс, и они смогут контролировать, как они говорят, небольшие мирные государства. Но не получается, и отсюда озлобленность и неприятие нашей политики, желание усилить НАТО, угрожать нам, потому что ничего сделать не могут. Чем больше таких заявлений звучит, тем больше это означает, что курс нашей политики выбран совершенно правильно», — подчеркнул Почта.

Комментируя высказывание Кирштейнса, Митрофанов отметил, что политик является одним из наиболее радикальных и националистически настроенных депутатов, и на это нужно делать поправку.

«Но то, что у него на языке, у других — на уме… Люди, подобные Кирштейнсу, надеются на новый передел мира, при котором «расчленение» России приводит к перераспределению благ. Кирштейнс выражает чаяния, мнения, надежды значительной части политиков Восточной Европы», — заметил Митрофанов.

Flickr / Saeima

По мнению зампреда комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, подобные высказывания латвийских политиков являются популистскими.

«Трудно комментировать столь глупейшее заявление, даже не очень приятно. Люди, которым нечем заняться, у которых сложности в стране, в жизни, начинают придумывать что-то, чтобы привлечь внимание к своей персоне. Он прекрасно понимает абсурдность своих заявлений, это дешёвая игра на дешёвую публику», — заключил парламентарий.

Разговоры о России

Кирштейнс известен своими громкими и неоднозначными высказываниями. В частности, комментируя перевод обучения в школах на латышский язык, он заявил, что русский, наряду с ивритом и английским, является «языком международного сионизма».

Кирштейнс также запомнился своим предложением поставить в Риге памятник немецким военным, «которые в июле 1941 года освободили Ригу от орды большевиков». В ответ глава администрации города Нил Ушаков посоветовал депутату «не пить по утрам».

«А если пить, то с отключенным Твиттером!», — заметил мэр.

Ещё в 2005 году Кирштейнс стал автором декларации, осуждающей «советский оккупационный тоталитарный режим». Документ был принят латвийским сеймом. Тогда Кирштейнс заявил, что Рига потребует от России от $60 до $100 млрд

Реакция на трудности

Несмотря на усиление антироссийской риторики, в Риге признают, что ухудшение отношений Европы с Москвой негативно сказалось на экономике страны. Так, бывший министр сообщения Латвии Анрийс Матисс заметил, что из-за санкций против России пострадали транзитная отрасль и пищевая промышленность.

Как отметил в беседе с RT сопредседатель партии «Русский союз Латвии», помощник депутата Европарламента Юрий Петропавловский, противостоять политике Брюсселя и Вашингтона латвийские власти не могут.