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Названы возможные преемники Мэй
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Названы возможные преемники Терезы Мэй 

Lenta.ru 2 августа 2018
Фото: Matt Dunham / Reuters
Бывший глава британского Форин-офиса Борис Джонсон возглавил рейтинг возможных преемников Терезы Мэй на посту премьер-министра страны. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного Conservative Home.
Предпочтение Джонсону отдают 29 процентов сторонников консерваторов. При этом уровень поддержки его кандидатуры вырос почти в четыре раза после того, как он подал в отставку с должности главы МИД.
На 10 процентов от Джонсона отстает глава МВД Саджид Джавид. На третьем месте — ярый сторонник Brexit, депутат Джейкоб Рис-Могг, которого поддерживают 13,3 процента респондентов. Еще одному евроскептику, министру охраны окружающей среды Майклу Гоуву предпочтение отдают 7,3 процента сторонников Консервативной партии.
Джонсон ушел в отставку 9 июля. Он возглавлял внешнеполитическое ведомство Великобритании чуть меньше двух лет. В письме об отставке он пояснил, что должен покинуть свой пост, поскольку осознал, что в правительстве не разделяют его позицию по Brexit. Он требовал более жесткого сценария отделения страны от Евросоюза, а Мэй — сторонница «мягкого для бизнеса» выхода из объединения.
Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. Большинство проголосовавших приняли решение поддержать Brexit. Изначально планировалось, что переходный период, после которого страна окончательно покинет Европейский союз, продлится до 2020 года. Однако впоследствии появилась информация о том, что Мэй может попросить ЕС продлить его до 2022-го.
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