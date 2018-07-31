Трамп дал обещание по санкциям против РФ

Трамп пообещал не отменять санкции против России

«Санкции в отношении России останутся в силе в том виде, в каком они есть», — цитирует ФАН выступление Трампа на совместной с премьер-министром Италии Джузеппе Конте пресс-конференции.

Следует ли понимать президента в том смысле, что расширять санкции против России он тоже не собирается, осталось неясным.

Как сообщал «Ридус», 28 июня на саммите в Брюсселе страны Евросоюза сумели договориться о продлении санкций против России еще на шесть месяцев, до конца 2018 года. Поводом для такого решение стало отсуствие прогресса в реализации Минских соглашений. В середине июля президент Владимир Путин распорядился продлить действие продуктового эмбарго против стран, принявших санкции в отношении России до конца 2019 года.