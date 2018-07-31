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Трамп дал новое обещание по санкциям против РФ
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Трамп пообещал не отменять санкции против России 

Ридус 2 часа назад
Фото: © Evan Vucci/AP/TASS
Президент США Дональд Трамп заявил, что твердо намерен сохранить антироссийские санкции‍ в силе.
«Санкции в отношении России останутся в силе в том виде, в каком они есть», — цитирует ФАН выступление Трампа на совместной с премьер-министром Италии Джузеппе Конте пресс-конференции.
Следует ли понимать президента в том смысле, что расширять санкции против России он тоже не собирается, осталось неясным.
Как сообщал «Ридус», 28 июня на саммите в Брюсселе страны Евросоюза сумели договориться о продлении санкций против России еще на шесть месяцев, до конца 2018 года. Поводом для такого решение стало отсуствие прогресса в реализации Минских соглашений. В середине июля президент Владимир Путин распорядился продлить действие продуктового эмбарго против стран, принявших санкции в отношении России до конца 2019 года.
Напомним, санкции против РФ были введены странами Запада в 2014 году после возвращения Крыма в состав России и в связи с вооруженным конфликтом в Донбассе. Санкции неоднократно расширялись, и нанесли ущерб торговле поддержавших санкционный режим государств: в среднем товарооборот между ними и Россией упал на 50%, причем в меньшей степени это затронуло Албанию, Болгарию и США, а в большей — Кипр, Бельгию, Исландию и Великобританию.
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