В Минске бандеровцы избили ветерана-афганца

В Минске бандеровцы избили за футболку ДНР ветерана-афганца. Расследование

Минске средь бела дня украинские националисты зверски избили пророссийского активиста Сергей Лановенко — за то, что он был одет в футболку с флагом Донецкой народной республики. Полиция, спустя месяц, закрыла расследование, хотя нападавшие были вычислены даже пользователями соцсетей. Публикуем расследование корреспондента издания Украина. Ру.

Лановенко рассказал корреспонденту издания Украина. Ру о произошедшем. По его словам, нападение произошло днем, 21 июня, рядом с Торговым центром «Момо» на окраине Минска.

Все началось с фото. Афганцы сфотографировались и мирно стояли на улице.

«Примерно через пятнадцать минут после этого снимка, я в сторону отошёл, сигналит машина, пикап Nissan. Вижу в салоне автомашины висят ленточки — бело-красно-белая, жёлто-голубая и черно-красная», — рассказывает Лановенко.

Тут стоит пояснить: бело-красно-белый флаг используют белорусские оппозиционеры, в том числе националисты, черно-красный флаг — флаг УПА*, используемый украинским националистами.

Дальше, по словам Лановенко, произошло следующее: «Машина останавливается, выходят двое крепких спортивных ребят. На мне футболка ДНР, очевидно, она их изначально и задела. Спрашиваю с улыбкой: „Бандеровцы, что ли?“, один из них мне отвечает: „Да, а что?“… Потом один бьет мне в левую скулу, я беру и бросаю его через себя, прижав его к земле и не давая возможности к ударам, но в это время упускаю удар второго, он со всего маха ногой мне в лицо. Удар сильнейший, я ослеп сразу же, но продолжал их удерживать, в это время подошёл третий, дав им возможность скрыться».

Итог — сотрясение мозга, госпитализация в больницу. В ходе нашей беседы Сергей предоставил фрагмент результата компьютерной томографии, где упоминается сломанная орбита одного из глаз.

В то время, пока пострадавший находился в больнице, его по заведенному порядку посетил представитель милиции. Однако 21 июля, то есть ровно спустя месяц после происшедшего, Лановенко пришло по почте официальное уведомление датированное 16 июля, о том, что расследование по нападению на него приостановлено, то есть по сути прекращено.

«Говорят, ждали результат от судмедэксперта», — пояснил он месячную задержку действий белорусских правоохранителей. Однако факт госпитализации остается фактом, а задержка данных судмедэкспертизы не дает повода для приостановления самого расследования.

«Тишина была, — вспоминает Лановенко о действиях правоохранителей в течение месяца. — Результат компьютерной томографии пришел позавчера (беседа происходила в ночь с 26 на 27 июля. — прим. авт.), после этого вчера и сегодня вызывали (в полицию. — прим. авт.), написал заявление… Сообщили мне, что дело, точнее проверка по факту нанесения телесных повреждений, завтра только в Следственный комитет уйдет».

Больше месяца прошло с момент нападения, а действующие средь бела дня в Минске местные бандеровцы ходят на свободе.

«Всех их сразу же вычислили, ещё месяц назад», — заявил в беседе с журналистом издания Украина. Ру Лановенко.

Судя по всему, вычислили их пользователи соцсетей, и уже по этим данным он написал заявление в полицию.

Фамилий нападавших Лановенко в интервью со мной не назвал, лишь отметил, что знает их, а один из нападавших на него «в настоящее время находится за границей».

Интересная деталь. «Мне поступила информация что где-то неподалёку у них что-то вроде тренировочной базы, — отмечает Лановенко. — Женщина-продавец (очевидно, в том же ТЦ „Момо“ или в одном из соседних магазинов. — прим. авт.) говорит, что часто там машины с националистической символикой появляются, там гаражи, лесок. Говорит, туда идут бодрые, назад помятые».

То, что многие белорусские оппозиционеры открыто поддерживают и поддерживали Украину и украинских националистов в ходе конфликта в Донбассе (и даже участвовали в боевых действиях), не является новостью или тайной. Как и то, что в Минске их адепты срывали российские флаги проводили нападения на автомашины, украшенные георгиевскими ленточками (фото таких машин, залитых какой-то жидкостью, националисты публиковали в соцсетях в 2015 году, чередуя их с объявлениями о вербовке в тренировочные лагеря на Украине).

Из личного общения мне известен как минимум один случай, рассказанный в 2015 году одним из минчан, открыто выражавшим в соцсетях свою антимайдановскую позицию — к нему на улице подошел крепкий мужчина и начал угрожать избиением. Однако, в этом случае вопрос удалось разрешить на уровне слов.