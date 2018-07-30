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Британия призывает противостоять растущей угрозе от РФ
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В Британии призвали противостоять растущей российской угрозе сообща 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Stefan Wermuth / Reuters
Британский парламент призвал консолидировать работу правительственных ведомств, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны России. Об этом сообщает ТАСС.
По сведениям агентства, в докладе «Дезинформация и фейковые новости» (Disinformation and fake news) одна глава посвящена России. В тексте также отмечается, что шесть парламентских комитетов «объединили свои усилия в борьбе с российским влиянием» на политическую жизнь страны.
«Мы рекомендуем кабинету министров Великобритании обратиться к другим правительствам и следовать рекомендации, согласованной представителями США и ЕС», — говорится в документе.
Как отмечает ТАСС, осенью этого года британский парламент ожидает публикации Белой книги и рассчитывает на то, что кабинет министров страны «изложит практические шаги, которые он предпримет для обеспечения более широкого глобального взаимодействия в борьбе с российским вмешательством».
В конце июня этого года стало известно, что британские парламентарии потребовали увеличить военные расходы страны, чтобы противостоять «возрождающейся угрозе со стороны таких государств, как Россия». Чиновники предлагают увеличить расходы с двух до трех процентов от объема ВВП. Это значит, что в год может быть выделено дополнительно 20 миллиардов фунтов. Последний раз страна выделяла подобные средства в период между окончанием холодной войны и серединой 90-х годов.
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