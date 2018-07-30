Греция согласилась экстрадировать Винника в РФ

Суд в Греции удовлетворил запрос Генпрокуратуры России об экстрадиции Винника

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката.

«Решение принято, естественно, об экстрадиции Винника в Россию», — сказал адвокат.

13 июля суд в Греции принял решение об экстрадиции Винника во Францию

Россиянин был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу американских властей. Он обвиняется в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.

6 июля Генпрокуратура России направила Греции новый запрос о выдаче Винника.