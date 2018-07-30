Греция согласилась экстрадировать Винника в РФ

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Суд в Греции удовлетворил запрос Генпрокуратуры России об экстрадиции Винника 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Суд в Греции удовлетворил запрос Генпрокуратуры России об экстрадиции россиянина Александра Винника.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката.
«Решение принято, естественно, об экстрадиции Винника в Россию», — сказал адвокат.
13 июля суд в Греции принял решение об экстрадиции Винника во Францию.
Россиянин был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу американских властей. Он обвиняется в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.
6 июля Генпрокуратура России направила Греции новый запрос о выдаче Винника.
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