Греция согласилась экстрадировать Винника в РФ

Суд в Греции удовлетворил запрос Генпрокуратуры России об экстрадиции россиянина Александра Винника.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката.
«Решение принято, естественно, об экстрадиции Винника в Россию», — сказал адвокат.
13 июля суд в Греции принял решение об экстрадиции Винника во Францию.
Россиянин был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу американских властей. Он обвиняется в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.
6 июля Генпрокуратура России направила Греции новый запрос о выдаче Винника.