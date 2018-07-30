Макфол обвинил РФ в гибели его научной карьеры

Макфол пожаловался, что включение в санкционные списки РФ погубило его научную карьеру

России Бывший посол США Майкл Макфол признал, что из-за попадания в санкционные списки РФ его научной карьере пришел конец. Он заявил об этом в воскресенье в интервью телеканалу MSNBC.

Макфол также выступил с утверждением, что он якобы находится в некоем "списке врагов" высшего российского руководства. Отвечая на вопрос, как изменится его жизнь на фоне предложения РФ допросить его, прозвучавшего после саммита в Хельсинки , Макфол сказал: "Моя жизнь уже изменилась".

Он напомнил, что на протяжении уже почти 30 лет занимается научной деятельностью и является профессором. "Почти все мои исследования касались России, — указал экс-посол. — Я не могу больше проводить исследований в РФ". "Я в настоящий момент нахожусь в санкционном списке, но даже если меня бы оттуда исключили, я никогда не смогу поехать в Россию", — сказал Макфол, сославшись на уже упомянутый "список врагов".

"Моя научная карьера, касающаяся написания [работ] и проведения исследований, окончена", — отметил он. "Моя жизнь кардинально изменилась", — добавил экс-посол.

В ноябре 2016 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова , выступая на российском ТВ, заявила, что причиной внесения в российские санкционные списки Макфола, занимавшего пост посла США в России в 2012-2014 годах, стал намеренный ущерб, нанесенный двусторонним отношениям с его стороны.

Интерес к Макфолу

По итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки российский лидер Владимир Путин напомнил, что между США и РФ существует действующий с 1999 года договор о правовой помощи по уголовным делам, и выразил готовность оказать содействие в расследовании приписываемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году. Путин предложил спецпрокурору США Роберту Мюллеру направить Москве официальный запрос в рамках этого договора. Он допустил, что российские следователи могли бы допросить всех людей, которых США в чем-то подозревают. При этом Путин указал на необходимость того, чтобы такие действия были взаимными.