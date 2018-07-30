Трамп обвинил Мюллера из-за дела по «вмешательству» РФ

Трамп призвал Мюллера признать личную заинтересованность в проводимом им расследовании

Президент США Дональд Трамп призвал спецпрокурора Роберта Мюллера признать личную заинтересованность в проводимом им расследовании приписываемого России вмешательства в выборы в США.

"Собирается ли Роберт Мюллер когда-нибудь заявить о наличии конфликта интересов в отношении президента Трампа, в том числе о том факте, что у нас были очень неприятные, полные споров деловые отношения, и о том, что я отказал ему в должности директора ФБР (за день до его назначения спецпрокурором), а [экс-директор ФБР Джеймс] Коми — его близкий друг", — написал глава Белого дома в воскресенье в Twitter.

Роберта Мюллера назначили спецпрокурором после того, как Дональд Трамп в начале мая 2017 года уволил директора ФБР Джеймса Коми, поскольку не был удовлетворен его работой. По информации газеты The Washington Post, составленные Коми документы используются в ходе проводимого Мюллером расследования. Коми был назначен на должность руководителя ФБР летом 2013 года при предыдущей администрации во главе с Бараком Обамой.

Роберт Мюллер расследует приписываемое Москве вмешательство в американские президентские выборы 2016 года и якобы имевший место сговор между Россией и помощниками Дональда Трампа. Президент США и лица из его окружения уже много раз отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также неоднократно опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.