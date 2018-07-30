Глава Приднестровья показал свое отношение к Украине

Президент Приднестровья рассказал об отношениях с Украиной

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил в интервью газете «Известия» о готовности выстраивать отношения с Украиной, в частности, в культурных и гуманитарных сферах.

По его словам, в настоящий момент у Приднестровья сложились «сложные отношения с Киевом».

«Несмотря на то что Украина остаётся гарантом мирного процесса в формате «5+2», её действия сейчас направлены не на обеспечение безопасности. Киев, как и Кишинёв, поддерживает идею вывода российских военных», — отметил Красносельский.

Он добавил, что на территории Приднестровья проживают «тысячи» этнических украинцев.

«У нас есть украинские учебные заведения, в республике три официальных языка: русский, молдавский и украинский. В целом у нас много связей с Украиной, включая родственные. Обрубить их просто невозможно. Поэтому я уверен, что рано или поздно наши отношения наладятся», — пояснил Красносельский.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон высказал своё мнение по поводу миссии российских миротворцев в Приднестровье.