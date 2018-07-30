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Европе нужен «свой прокурор Мюллер»
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В Европарламенте заявили, что Европе нужен «свой прокурор Мюллер» 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
Глава фракции либералов в Европейском парламенте Ги Верхофстадт заявил, что Европе нужен кто-то, как спецпрокурор по "российскому делу" в США Роберт Мюллер для расследования "атак" со стороны РФ.
"Европе нужен свой Мюллер, чтобы провести расследование масштабов кампаний по дезинформации и других атак со стороны России на наши демократии. В сентябре я буду подталкивать Европейский парламент к таким мерам для очистки нашего интернета и социальных медиа. Пришло время дать отпор", — написал Верхофстадт в Twitter.
Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей президента США Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведут Мюллер и обе палаты конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то, что "расследование" длится уже больше года.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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