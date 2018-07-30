Глава МИД Украины назвал Россию «слабой»

Глава МИД Украины Павел Климкин в своем Twitter назвал Россию "слабой", комментируя решение Совета Федерации одобрить закон о праздновании 19 апреля Дня принятия Крыма в состав Российской империи.

По словам министра, Москва "огрызается на декларации ряда цивилизованных стран".

"Вчерашним выпадом по Крыму Россия демонстрирует свою слабость, огрызаясь на декларации ряда цивилизованных стран. Жалкий ход: немного покопаться в истории, чтобы найти исправления сегодняшних преступлений. РФ ищет аргументы в прошлом, а цивилизованный мир — в международном праве".

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. При этом Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

По словам президента страны Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.