Ещё
Глава МИД Украины назвал Россию «слабой»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава МИД Украины назвал Россию «слабой» 

РИА Новости 1 час назад
Глава МИД Украины Павел Климкин в своем Twitter назвал Россию "слабой", комментируя решение Совета Федерации одобрить закон о праздновании 19 апреля Дня принятия Крыма в состав Российской империи.
По словам министра, Москва "огрызается на декларации ряда цивилизованных стран".
"Вчерашним выпадом по Крыму Россия демонстрирует свою слабость, огрызаясь на декларации ряда цивилизованных стран. Жалкий ход: немного покопаться в истории, чтобы найти исправления сегодняшних преступлений. РФ ищет аргументы в прошлом, а цивилизованный мир — в международном праве".
Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. При этом Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
По словам президента страны Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Последние новости
На призыв Киева отказаться от российского газа отреагировали в Госдуме Политолог: шутка Путина в разговоре с Эрдоганом - не совсем шутка Юлия Скрипаль намерена вернуться в Россию
Комментарии104
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гузеевой вынесли приговор после крупного скандала
Трампу предложили союз с Россией212
Две женщины украли почти миллиард и попались49
Военные рассказали свою версию «инцидента с катером»956
Российский певец пропал без вести перед концертом
Видео
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
00:30
Газманов рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
03:16
Захарова поведала о «случайной» связи с Катей Лель
Общество Политика
12:00
Патриарх уволил гендиректора свечного завода
Общество Статьи
02:59
Российских туристок обижают в Турции
Общество Статьи
03:52
Ревнивый муж устроил слежку за Жасмин
Шоу-бизнес
03:11
Британия задействует военных в случае «жесткого» Brexit
В мире
01:20
В США оценили новейшую версию Т-80
Армия Оружие
00:56
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение