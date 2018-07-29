ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Афганистане

По данным агентства, в результате произошедшего погибли три человека.

Ранее сообщалось, что в результате нападения на медицинский центр в Джелалабаде погибли два человека, ещё пять получили ранения.

Взрывное устройство в действие привёл террорист-смертник.