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ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Афганистане
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ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Афганистане 

RT на русском 11 часов назад
Фото: Saifurahman Safi/Xinhua globallookpress.com
Террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за теракт в афганском городе Джелалабад. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, в результате произошедшего погибли три человека.
Ранее сообщалось, что в результате нападения на медицинский центр в Джелалабаде погибли два человека, ещё пять получили ранения.
Взрывное устройство в действие привёл террорист-смертник.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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