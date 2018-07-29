ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Афганистане 

Террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за теракт в афганском городе Джелалабад. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, в результате произошедшего погибли три человека.
Ранее сообщалось, что в результате нападения на медицинский центр в Джелалабаде погибли два человека, ещё пять получили ранения.
Взрывное устройство в действие привёл террорист-смертник.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.