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Блок Меркель показал худший за 12 лет результат
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Блок Меркель показал худший за 12 лет результат 

Вести.Ru 29 июля 2018
Фото: Вести.Ru
Рейтинг консервативного блока Ангелы Меркель ХДС/ХСС в Германии достиг самого низкого уровня за последние 12 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения Emnid.
Согласно результатам, которые приводит немецкий таблоид Bild, рейтинг альянса ХДС/ХСС за последнюю неделю снизился на один процентный пункт и упал до 29%. Это самый низкий показатель с 2006 года.
"Впервые с 2006 года рейтинг альянса снизился до 29% голосов. Альянс потерял еще один пункт с предыдущей недели, достигая самого низкого значения за 12 лет", — говорится в статье.
Рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ) также упал на 1 процентный пункт и составляет 18%, зато у партии "Зеленых" рейтинг вырос на два пункта и составил 14%. Не изменился рейтинг у партии "Альтернативы для Германии" (15%), у Свободной демократической партии (СвДП) (9%) и у "Левых" (10%).
Одной из самых вероятных причин снижения рейтинга у ведущих партий и сохранение рейтинга у консерваторов аналитики называют разгоревшийся ранее конфликт, касающийся миграционной политики.
Глава МВД Германии и партии ХСС Хорст Зеехофер разработал генеральный план в сфере миграции Masterplan Migration, который не нашел поддержки у Ангелы Меркель. В документе идет речь о запрете на въезд на территорию Германии беженцев, не имеющих при себе удостоверяющих личность документов, а также лиц, которым ранее уже было отказано в предоставлении убежища на территории ФРГ. В начале июля Зеехофер и Меркель достигли компромиссного решения по вопросу мигрантов. Компромисс предполагает создание в Германии транзитных центров, где мигранты будут находиться до двух суток до депортации в другие страны Евросоюза, где они изначально были зарегистрированы.
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