Президент Сербии ожидает визита Путина в ноябре

Вучич рассказал, когда Путин посетит Сербию

По словам сербского лидера, его российский коллега прибудет в Сербию осенью 2018 года.

Эмманюэль Макрон посетит Сербию в декабре, а Владимир Путин в ноябре», — сказал сербский лидер во время общения с представителями СМИ.

Ранее Вучич сообщил, что ожидаемый осенью текущего года визит президента РФ в Сербию — это большая честь для страны. Отметим, что в Кремле пока не подтвердили информацию о таком визите.