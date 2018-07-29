Ещё
Президент Сербии ожидает визита Путина в ноябре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вучич рассказал, когда Путин посетит Сербию 

ТК «Звезда» 29 июля 2018
Фото: AP Photo/Giannis Papanikos
По словам сербского лидера, его российский коллега прибудет в Сербию осенью 2018 года.
Президент РФ Владимир Путин посетит Сербию осенью этого года. Такое заявление сделал сербский лидер Александр Вучич.
«Эмманюэль Макрон посетит Сербию в декабре, а Владимир Путин в ноябре», — сказал сербский лидер во время общения с представителями СМИ.
Ранее Вучич сообщил, что ожидаемый осенью текущего года визит президента РФ в Сербию — это большая честь для страны. Отметим, что в Кремле пока не подтвердили информацию о таком визите.
В начале лета президент Сербии Александр Вучич рассказал, какими видит отношения с Россией и почему не считает, что в стремлении дружить с Москвой и придерживаться проевропейского курса есть противоречия.
ТК «Звезда»: последние новости
Скончался американский драматург Нил Саймон Белоруссия и Россия являются друг для друга ангелами-хранителями друг для друга- Лукашенко Вступили в силу новые санкции США в отношении России
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео с места убийства подростка в Москве143
Москва в опасности: в столицу пришла жара268
Во Флориде произошла «массовая стрельба»213
Медики рассказали о неправильном лечении Ротару64
«Горит 7 часов»: в Подмосковье не могут потушить пожар149
Видео
03:13
Зачем скрывают Медведева
Политика Статьи
02:08
США показали аналог «Искандера»
Войска Армия
01:05
Лечить смысла не было: что убило Маккейна
Наука Статьи
00:13
Меркель перепутала Азербайджан с Арменией
В мире Кавказ
00:30
«Северный поток—2» позволит добиваться от Москвы уступок
Европа Политика
01:37
СБУ вызвала на допрос владельца судна «Механик Погодин»
В мире Другое
01:52
Путин поведал о новой памятной дате
Общество Политика
00:48
Пост сдал: эсминец США покинул Черное море
Оружие Армия
00:28
«Зато россияне не сядут»: что не так с украинскими поездами
Украина Статьи
01:37
Петросян уехал залечивать «душевные раны» в Крым
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение