Президент Сербии ожидает визита Путина в ноябре

По словам сербского лидера, его российский коллега прибудет в Сербию осенью 2018 года.
Президент РФ Владимир Путин посетит Сербию осенью этого года. Такое заявление сделал сербский лидер Александр Вучич.
«Эмманюэль Макрон посетит Сербию в декабре, а Владимир Путин в ноябре», — сказал сербский лидер во время общения с представителями СМИ.
Ранее Вучич сообщил, что ожидаемый осенью текущего года визит президента РФ в Сербию — это большая честь для страны. Отметим, что в Кремле пока не подтвердили информацию о таком визите.