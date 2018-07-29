Британия задействует военных в случае «жесткого» Brexit

ВС обеспечат британцев продовольствием в случае «жесткого» Brexit

Армейские подразделения Великобритании могут быть задействованы для доставки запасов провианта, топлива и медикаментов в случае выхода государства из Евросоюза без соглашения о сотрудничестве.

Соответствующие планы существуют в правительстве Туманного Альбиона, передает издание The Sunday Times. Так, для перевозки грузов планируется задействовать военные вертолеты и грузовики. Обычно военнослужащим поручают подобные задачи только в период серьезных кризисов.

Примечательно, что владельцы некоторых британских магазинов предупредили своих клиентов о возможной нехватке определенных категорий товаров. В частности, на полках могут исчезнуть чай и кофе.

Примечательно, что на прошлой неделе британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок провел встречу с представителями медицинской промышленности. Он призвал бизнесменов быть готовыми к возможным последствиям выхода Лондона из ЕС. По его словам, правительство должно учитывать негативные сценарии Brexit. Чиновник подчеркнул, что сфера здравоохранения не должна пострадать в случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения о сотрудничестве.