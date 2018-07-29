Экс-президент Украины Кравчук рассказал о «циничной» лжи Киева

Бывший президент Украины Леонид Кравчук обвинил нынешние власти страны в обмане простого народа, и сказал, что не хочет иметь ничего общего с украинским лидером Петром Порошенко, передает ФАН.

Кравчук указал, что он и другие бывшие президенты Украины — Виктор Ющенко и Леонид Кучма — «порой, но не часто» проводят встречи с Порошенко. Но сам Кравчук не участвует в проведении государственной политики и «даже доволен» этим, поскольку «привык выполнять обещанное».

«А на сегодняшний день, к сожалению, слова и дела не совпадают. При этом обещают и обманывают откровенно и цинично. Я не хочу участвовать в формировании политики с такими обещаниями», — пояснил политик.

Месяцем ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов после учений «Северная крепость — 2018» указа, что в каждой области на Украине будут созданы бригады территориальной обороны, также отдельные подразделения Нацгвардии и пограничных войск. По его словам, это позволит подготовить полумиллионный резерв для ВСУ.

В то же время источник в Черниговском военном комиссариате заявил, что у Киева попросту нет денег на реализацию идеи. Леонид Кравчук же указал, что Киеву следует не наращивать военную мощь, а начинать разрешать конфликт в Донбассе мирным дипломатическим путем, передает НСН.

«Я встречаюсь с людьми разного уровня (это и нынешние, и бывшие чиновники), я не слышал от них ни одного заявления или формулировки желания войны. Они все говорят о том, как добиться мира, как сесть за стол переговоров с Путиным и определить, чтобы не было того горя, которое есть сегодня в Украине. Более 12 тысяч людей погибли, 2 миллиона лишены жилья. Нам война не нужна.

Я — за то, чтобы между Украиной и Россией были нормальные отношения. А для этого надо проявить мудрость, волю и желание», — сказал политик.

Тогда же Кравчук заявил, что Украина должна принять закон об импичменте президенту, который будет действовать как постоянный механизм контроля. Политик высказал мнение, что любой, избираемый народом президент, должен находиться под контролем и системным давлением на его деятельность, чтобы не возникало желания отступить от демократических норм прав человека и демократических свобод.

«Когда человек чувствует отсутствие давления народных масс и демократических органов, он волей-неволей теряет контроль над собой и начинает вести деятельность, которая часто граничит с нарушением и законов, и конституции», — заявил Кравчук.

По его мнению, такой закон на Украине следовало принять давно, но сделать это не давали «прежние президенты» — Кучма и Ющенко. Не хочет этого и Порошенко. Потому что закон является «дамокловым мечом» над главой государства.

«Закон должен быть принят — это конституционная норма. Президент не должен бояться импичмента, он должен работать так, чтобы служить народу, тогда и не будет бояться», — заключил первый президент Украины.

Ранее Кравчук критиковал Порошенко за игнорирование специфики Донбасса в целом, а не только с точки зрения политики. Кравчук подчеркивал, что на юго-востоке Украины «полностью отсутствует все украинское». По его словам, для того чтобы регион снова стал полноценной частью Украины, Киев должен предоставить жителям региона особую «организацию жизни», отличную от устройства в других областях.

«У них в Донбассе философия жизни совершенно другая.

Нам нужны огромные усилия, чтобы их вернуть. Донбассу нужно предоставить местное самоуправление с акцентом на автономию и внести изменения в конституцию, однако этот вопрос нужно вынести на обсуждение общественности», — указывал бывший глава государства.

В феврале нынешнего года Леонид Кучма пояснял, что его страна никогда не была полноценной в сточки зрения государства.

«Украина никогда не была государством в полном смысле этого слова, а сегодняшнее положение украинцев ужасно. 75% валового продукта — наши долги. Это ужас. А кто за них платить будет? Если сейчас не даст Международный валютный фонд, что объявлять дефолт?» — говорил политик.