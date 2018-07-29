В Австралии провоцируют США на «Третью мировую войну»

В Австралии провоцируют США на начало Третьей мировой войны

В следующем месяце США могут нанести удар по ядерной инфраструктуре Ирана , уверены правительственные источники австралийских СМИ. Официально эта информация опровергается. И все-таки вполне можно представить, что именно произойдет, если Вашингтон на самом деле решит совершить нападение на Иран.

В августе США готовятся нанести удар по ядерным объектам Ирана — такую информацию тиражировали в пятницу австралийские СМИ со ссылкой на правительственные источники. Более того, утверждали они, не исключается участие в этой бомбардировке австралийских военных вместе с британскими спецслужбами. Австралийцы готовы помочь США определить цели для нанесения ударов.

Австралийский премьер Малкольм Тернбулл уже назвал сообщения о нападении «домыслами». А шеф Пентагона Джеймс Мэттис расценил их как «полнейший обман», передает Reuters . Однако в прошлом, например, перед ударами американцев по Сирии утечки также опровергали, что не помешало атаке состояться.

И тем не менее, отношения между США и Ираном действительно напоминают предвоенные. Дональд Трамп весной этого года разорвал с Тегераном «ядерную сделку» и возобновил санкции в отношении Исламской Республики. Кроме того, в Вашингтоне пригрозили «обнулить нефтяные доходы» ИРИ, принудив другие страны не импортировать иранскую нефть.

Иранский же президент Хасан Роухани в ответ призвал американцев «не играть с огнем, иначе начнется „всем войнам война“. А Трамп пригрозил Тегерану наступлением последствий, „какие мало кто в истории испытал на себе“. Эту полемику продолжил глава специальных сил Ирана генерал Кассем Сулеймани пообещал Трампу в случае американского нападения „уничтожить все, что у него есть“.

В таком случае будет использована авиация с крылатыми ракетами класса „воздух-земля“. Еще более вероятен сценарий, при котором американцами будут применены, как и в случае с Сирией, крылатые ракеты „Томагавк“, размещенные на морских носителях.

Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что если США решат нанести удар по ядерным объектам Ирана, то это грозит серьезнейшими последствиями для экологии и жизни мирных жителей страны.

„Удар по любому ядерному объекту, в том числе АЭС, фактически является применением оружия массового уничтожения. Нужно вспомнить Чернобыль. После аварии на ЧАЭС там были заражены целые области. Если такое решение состоится, то оно на грани безрассудства“, — заявил он газете ВЗГЛЯД.

По его словам, даже нанесение удара с помощью крылатых ракет, которые в огромном количестве стоят на вооружении США, может привести к катастрофическим последствиям.

»В итоге мир получит полномасштабную войну» — резюмировал Леонков.

При этом нужно учитывать обороноспособность Ирана, на вооружении которого имеются современные комплексы ПВО. В частности, зенитно-ракетные комплексы «Тор», размещенные вокруг особо важных стратегических объектов. «Сейчас у Ирана есть зенитно-ракетные комплексы С-300 и другие вооружения, в том числе оперативно-тактические ракеты дальностью 2 тыс. км», — отметил Леонков. В случае нападения Иран, прогнозирует эксперт, тут же атакует союзников США в регионе. Ракеты в первую очередь полетят в сторону Израиля , а также военных баз США в Катаре и Саудовской Аравии.

«Иран готов за себя постоять», — подтвердил газете ВЗГЛЯД экономический аналитик, кандидат исторических наук, иранист Михаил Крутихин . Какая-либо наземная операция против Ирана исключена, а точечные удары по отдельным объектам не принесут эффекта, полагает эксперт.

Новой Зеландии, Отдельную пикантность сообщению о возможной атаке придает намерение австралийцев поучаствовать в ней. Конечно, Австралия считается одним из главных союзников США. Кроме того, она является частью AUSCANNZUKUS (разведывательное сообщество «Пять глаз»). Это организация, созданная для технического взаимодействия ВМС пяти стран, кроме Австралии, еще и Канады Великобритании и США. Тем не менее, с чисто военной точки зрения австралийцы мало что могут предложить. Во время острой фазы борьбы возглавляемой США международной коалиции с «Исламским государством» Австралия была представлена лишь восемью самолетами, которые участвовали в боевых операциях в Сирии и Ираке.

Леонков назвал заявления об участии Австралии «раздуванием щек». Еще во времена иракской кампании участие Сиднея ограничивалось присутствием нескольких кораблей, которые занимались охраной авианосцев и обеспечением связи. В боевых операциях австралийцы не участвовали, играя лишь второстепенную роль.

Куда более логичным союзником США в таком ударе мог бы быть Израиль, для которого Иран является врагом номер один. Однако в реальности Израиль грезит скорее тем, чтобы ИРИ не приближала своих военных и подконтрольные группировки к его границам, нежели о прямом военном столкновении с ним. Кроме того, как отметил Леонков, оборонительная система «Железный купол» может оказаться не столь эффективной против иранских ракет, как на то рассчитывает Тель-Авив. «Иран может бить по военным объектам Израиля с помощью тяжелых баллистических ракет. Чтобы сбить такую ракету, нужен большой расход противоракет», — сказал он, добавив, что у Израиля были проблемы с отражением при помощи американских «Пэтриотов» ракет «Скад» (одноступенчатая баллистическая ракета), которыми Ирак стрелял по Израилю.

Да и самим американцам стоило бы задуматься о том, что стоит на кону, если они действительно рассматривают возможность удара по иранским объектам. Леонков подчеркнул, что у Ирана есть два надежных союзника — Россия , помогающая ему в развитии мирного атома, и Китай , для которого ИРИ стала основным поставщиком углеводородов. Поэтому их усилия «будут направлены на то, чтобы подобного рода акт агрессии не состоялся».

Леонков напомнил, что когда Израиль намеревался ударить по Ирану и уговаривал США оказать поддержку, то Китай предупреждал о том, что разместит на всех иранских стратегических объектах до 10 тысяч своих военнослужащих и будет расценивать удар как акт агрессии против себя.