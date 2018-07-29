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В США объяснили, зачем из России делают врага
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В США объяснили, зачем из России делают врага 

Деловая газета «Взгляд» 19 минут назад
Фото: Reuters
Истерика западных элит мешает Москве и Вашингтону достигнуть разрядки, несмотря на скромные шаги, предпринятые Владимиром Путиным и Дональдом Трампом; истеблишмент в США отчаянно нуждается в России в качестве врага, пишет американское издание Counter Punch.
Автор статьи аналитик Брайан Клафли пишет, что бешенство и паранойя по поводу России нужны США в качестве оправдания для крайне прибыльной торговли оружием, передает ИноТВ содержание материала Counter Punch.
Он отмечает, что западные средства массовой информации и «глубинное государство» — клика, стоящая у власти, которая действует в связке с военно-промышленным комплексом, поясняет автор, — пытаются представить Россию «воинственным экспансионистским государством, не упоминая того факта, что, по данным Международного института по изучению проблем мира в Стокгольме, в прошлом году Соединенные Штаты потратили на свою армию больше (610 млрд долларов), чем все остальные лидеры по военным расходам вместе взятые. Оборонные расходы России в прошлом году снизились на 20%, указывает Клафли.
Автор напоминает, что всего за три дня до встречи в Хельсинки „сливки“ Вашингтона объявили о том, что 12 россиянам предъявлены обвинения в предполагаемом „вмешательстве“ в американские выборы. При этом, продолжает он, слово „предполагаемом“ в западной прессе используют редко, хотя никаких доказательств этого утверждения не было представлено.
»Таков автоматический приговор: Россия виновна — вне зависимости от обвинений, которые выдвигают в ее адрес», — пишет Клафли.
По его словам, Трамп, являясь «худшим президентом за всю историю США», «эгоистичным, эмоционально неустойчивым, страдающим манией величия нарциссом», предпочитает диалог с Россией бесконечной конфронтации. Американский лидер не раз высказывался за улучшение отношений с Россией, а недавний саммит стал реальной возможностью этого добиться.
Однако достичь устойчивых успехов будет сложно, с учетом намерения военно-промышленного комплекса этого не допустить, предупреждает Клафли.
«Ярость и ожесточение глубинного государства никуда не денутся, а его пропагандистские кампании продолжат подпитывать вторую холодную войну», — пишет он, отмечая, что экспорт оружия, поставляемое в том числе Европе, приносит «огромные барыши».
«Именно поэтому так важно, чтобы Россия и дальше оставалась врагом», — заключает Брайан Клафли.
Западные политики запугивают граждан так называемой российской угрозой. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что от политики по «сдерживанию» России давно пора отказаться и сдать ее в архив истории.
Ранее швейцарское издание Luzerner Zeitung написало, что политический климат в Восточной Европе значительно ухудшился после встречи глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
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