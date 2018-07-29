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В США объяснили создание из России врага
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В США объяснили создание из России врага 

Рамблер 1 час назад
Изменить что-либо в российско-американских отношениях, несмотря на попытку сделать это на встрече в Хельсинки президентов России и США, будет очень сложно из-за «истерики» западных элит, пишет для Counter Punch писатель Брайан Клафли. Он считает, что американский истеблишмент заинтересован в России в качестве врага, чтобы иметь в её лице оправдание для крайне прибыльной торговли оружием. Перевод статьи приводит ИноТВ.
По мнению автора, отношение американских элит к саммиту Путина и Трампа характеризуется заголовком The New York Times:
«Трамп распахнул для России свои объятия. Но его администрация сомкнёт их быстрей».
Кроме того, именно за три дня до встречи было объявлено о том, что 12 россиянам предъявлены обвинения в предполагаемом «вмешательстве» в американские выборы.
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Вместе с тем, никаких доказательств этого пока нет. Тем не менее посыл происходящего очевиден: Россия виновна — вне зависимости от обвинений, которые выдвигают в её адрес.
«Будьте уверены: Трамп — это худший президент за всю историю США. Он, по метко подобранным словам политического комментатора Роберта Райха, «эгоистичный, эмоционально неустойчивый, дерзкий, лживый, хвастливый и страдающий манией величия нарцисс». Но! Судя по всему, он предпочитает диалог с Россией бесконечной конфронтации», — констатирует автор публикации.
Американский лидер неоднократно высказывался за улучшение отношений с Россией, но достичь каких-либо успехов будет сложно на фоне намерения военно-промышленного комплекса этого не допустить.
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