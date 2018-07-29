Кравчук рассказал о «циничной» лжи властей

Экс-президент Украины рассказал о «циничной» лжи властей страны

Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что украинские власти «обещают и обманывают откровенно и цинично». Об этом он сказал в интервью «СТРАНА.ua».

Он рассказал, что «иногда, но не часто» он и другие бывшие президенты страны Виктор Ющенко и Леонид Кучма встречаются с нынешним украинским лидером Петром Порошенко.

По словам Кравчука, он не принимает участия в формировании государственной политики, и «даже доволен» этому. Он объяснил, что «привык выполнять обещанное».

«А сегодня, к сожалению, слова и дела не совпадают. Причём обещают и обманывают откровенно и цинично. Я не хочу участвовать в формировании политики с такими обещаниями», — сказал он.

Ранее Кравчук рассказал о подготовке неизвестными покушения на бывшего президента Украины Виктора Януковича.