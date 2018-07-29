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Кравчук рассказал о «циничной» лжи властей
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России предложили дать отпор "лестницей эскалации"
России предложили дать отпор "лестницей эскалации"

Экс-президент Украины рассказал о «циничной» лжи властей страны 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что украинские власти «обещают и обманывают откровенно и цинично». Об этом он сказал в интервью «СТРАНА.ua».
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Он рассказал, что «иногда, но не часто» он и другие бывшие президенты страны Виктор Ющенко и Леонид Кучма встречаются с нынешним украинским лидером Петром Порошенко.
По словам Кравчука, он не принимает участия в формировании государственной политики, и «даже доволен» этому. Он объяснил, что «привык выполнять обещанное».
«А сегодня, к сожалению, слова и дела не совпадают. Причём обещают и обманывают откровенно и цинично. Я не хочу участвовать в формировании политики с такими обещаниями», — сказал он.
Ранее Кравчук рассказал о подготовке неизвестными покушения на бывшего президента Украины Виктора Януковича.
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