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Украинские националисты устроили побоище с полицией
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Украинские националисты устроили побоище с полицией в Киеве: видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Радикалы из запрещенной в РФ организации «Национальный корпус» устроили разборки с полицией на стройплощадке в районе экопарка Осокорки. По сообщениям очевидцев, националисты выступали против застройки и решили сломать забор, которым оградили территорию.
Прибывшие на место полицейские якобы начали применять к «протестующим» силу. Хотя, судя по кадрам с места событий, именно радикалы вели себя агрессивно, пытались оскорблять правоохранителей и провоцировали их на открытое противостояние.
По данным украинских СМИ, в результате инцидента, который произошел в субботу, 28 июля, задержали двух человек. На данный момент начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины («Хулиганство»).
При этом радикалы заявляют, что после стычки с полицией серьезно пострадали два «активиста».
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