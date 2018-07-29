Украинские националисты устроили побоище с полицией в Киеве: видео

Радикалы из запрещенной в РФ организации «Национальный корпус» устроили разборки с полицией на стройплощадке в районе экопарка Осокорки. По сообщениям очевидцев, националисты выступали против застройки и решили сломать забор, которым оградили территорию.

Прибывшие на место полицейские якобы начали применять к «протестующим» силу. Хотя, судя по кадрам с места событий, именно радикалы вели себя агрессивно, пытались оскорблять правоохранителей и провоцировали их на открытое противостояние.

По данным украинских СМИ, в результате инцидента, который произошел в субботу, 28 июля, задержали двух человек. На данный момент начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины («Хулиганство»).

При этом радикалы заявляют, что после стычки с полицией серьезно пострадали два «активиста».