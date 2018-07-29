Ещё
«Нет доказательств»: В Бундестаге поддержали РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутат Бундестага не верит, что Россия виновна в отравлении Скрипалей 

РИА Новости 1 час назад
Депутат Бундестага Хайке Хензель в интервью изданию Junge Welt заявила, что ни у британских, ни у немецких спецслужб нет доказательств мнимой причастности Москвы к отравлению Скрипалей.
По ее словам, правительство Германии уже второй раз за короткий срок отказалось предоставить парламенту и жителям страны доказательства, полученные из Лондона, на основании которых Россию обвинили в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
По мнению Хензель, отказ немецкого правительства свидетельствует лишь о том, что "ни у британских, ни у немецких спецслужб нет доказательств" причастности Москвы к этому делу.
Кроме того, правительство Германии также не ответило на запрос, действительно ли немецкие спецслужбы обладают отравляющим веществом А-234, которым якобы были отравлены Скрипали.
В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон считает, что к отравлению боевым отравляющим веществом А-234 причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
На фоне скандала с отравлением США и Канада, а также ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия, Италия, Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия приняли решение о высылке в общей сложности более ста российских дипломатов. Москва приняла ответные меры.
Последние новости
На призыв Киева отказаться от российского газа отреагировали в Госдуме Политолог: шутка Путина в разговоре с Эрдоганом - не совсем шутка Юлия Скрипаль намерена вернуться в Россию
Комментарии5  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган пригрозил США64
В Госдуме обрадовали россиян183
Лавров ответил на требование Армении271
Умер избитый пьяными гаишниками россиянин
Задержан напавший на полицейского в Москве мужчина7
Видео
00:58
Лавров ответил на требование Армении
Политика Кавказ
19:05
Хачатурову должны найти замену
Статьи Кавказ
02:48
Голодные бойцы ВСУ перестали подчиняться приказам
Армия В мире
02:29
Путин стал «новым американским президентом»
США Вещи
00:33
Решена судьба визовых центров в России
Путешествия Статьи
02:11
Скандал с госизменой в России получил развитие
Происшествия Другое
00:58
«Сверг строй Армении»: за что арестовали экс-президента
В мире Статьи
02:57
«Это чудовищное преступление»
Происшествия Статьи
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
00:56
«Сидит и пьет кофе»: что случилось с Кобзоном
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение