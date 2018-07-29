Что привело к конфликту между СССР и Японией у озера Хасан

80 лет назад на Дальнем Востоке в районе озера Хасан начался вооружённый конфликт между СССР и Японией . В начале августа Квантунской армии удалось перейти советскую границу и закрепиться на стратегически важных высотах. Однако в результате контрудара Красная армия смогла освободить захваченные территории. Историки называют хасанские бои репетицией перед более кровопролитным столкновением на реке Халхин-Гол в 1939 году. О причинах и последствиях советско-японского конфликта — в материале RT.

29 июля 1938 года около 140 солдат Квантунской армии атаковали заставу на сопке Безымянной вблизи озера Хасан, где находились 11 советских пограничников. С большим трудом красноармейцы под руководством лейтенанта Алексея Махалина сдерживали натиск превосходящих сил противника.

После трёх часов боя на помощь к нашим военным подоспели рота 119-го Стрелкового полка и две резервные группы пограничников. В результате японцы были отброшены на 400 м вглубь марионеточного государства Маньчжоу-Го (оккупированная Квантунской армией северо-восточная часть Китая ).

Однако в ночь на 1 августа при поддержке артиллерии противник снова перешёл в наступление. Несмотря на упорное сопротивление, пограничники были вынуждены отступить. Японцы вклинились на 4 км советской территории, захватив три высоты — Заозёрную, Безымянную и Пулемётную.

У Безымянной высоты

Труднопроходимая местность и бездорожье помешали 40-й дивизии РККА, отвечавшей за оборону Приморья, оперативно подтянуть силы для нанесения ответного удара по оккупантам. Вечером 1 августа японские позиции атаковала авиация.

Наступление сухопутных войск началось 2 августа и носило неорганизованный характер. Слабая разведка и проблемы со снабжением не позволили вернуть захваченные врагом высоты. Тяжёлые потери понесли 119-й и 120-й стрелковые полки и танковый батальон. 3 августа РККА была вынуждена прекратить атаки и начать перегруппировку.

4 августа посол Японии в СССР Мамору Сигэмицу предложил Москве мирный способ урегулирования конфликта. Советское правительство расценило этот шаг как стремление милитаристов выгадать время для укрепления оккупированных районов.

В тот же день Народный комиссариат обороны СССР выпустил приказ о приведении в полную боевую готовность войск Дальневосточного фронта и Забайкальского военного округа «в связи с провокацией японской военщины».

К тому моменту Квантунская армия успела соорудить на высотах пулемётные и артиллерийские гнёзда, вырыть траншеи, установить заграждения из колючей проволоки и подготовить противотанковые рвы. Общая численность группировки противника составляла 20 тыс. человек.

К 5 августа части РККА завершили подготовку к новому, более масштабному наступлению, сосредоточив у озера Хасан 32 тыс. солдат, 600 артиллерийских орудий, 345 танков, 180 бомбардировщиков и 70 истребителей. Командование операции было поручено начальнику штаба Дальневосточного фронта Григорию Штерну.

6 августа после авиационного налёта в наступление перешли танки и пехотинцы. Несмотря на плотный артиллерийский и снайперский огонь противника, Красной армии удалось добиться успеха. Вечером 118-й Стрелковый полк занял Заозёрную — наиболее важную в стратегическом отношении высоту.

Бойцы РККА устанавливают знамя победы на сопке Заозёрной

9 августа части РККА выбили японцев с Безымянной и Пулемётной высот. А 10 августа Квантунская армия отступила со всей захваченной советской территории. СССР удалось восстановить статус-кво на Дальнем Востоке. За проявленную отвагу и образцовое выполнение боевых заданий советские дивизии и личный состав получили государственные награды.

Победа досталась Красной армии дорогой ценой. Точных данных о потерях нет, но, по подсчётам Военной академии Генштаба ВС РФ , в сражениях с японскими милитаристами погибли 989 военнослужащих. В других источниках число погибших красноармейцев оценивается в 2 тыс. или 3 тыс. человек. При этом количество убитых оккупантов примерно вдвое меньше.

«Особые гегемонистские претензии»

Бой у Безымянной высоты стал первым серьёзным столкновением между РККА и японскими милитаристами, однако на этом сражении конфликт не был исчерпан. Спустя год советские и японские войска сошлись в кровопролитной схватке на реке Халхин-Гол ( Монголия ).

Активная стадия боёв с японцами началась 11 мая и продолжалась в течение всего лета 1939 года. В конце августа крупная группировка Квантунской армии попала в окружение. В первой половине сентября после неудачных попыток деблокады своих частей Токио согласился на заключение мирного договора и отказался от претензий на Монголию.

В сражении на Халхин-Голе приняли участие более 100 тыс. человек с обеих сторон. Красная армия под руководством будущего Маршала СССР Георгия Жукова потеряла 9,7 тыс. военнослужащих, а противник, по разным данным, от 17 тыс. до 25 тыс. человек.

Как полагают эксперты Военной академии Генштаба, конфликт между Москвой и Токио был закономерным итогом нарастания напряжённости в Дальневосточном регионе. Япония при поддержке Запада проводила агрессивную экспансию на территориях к северу от захваченной в 1931—1932 годах части Китая (Маньчжоу-Го).

Планы милитаристов из Страны восходящего солнца разделяло и правительство нацистской Германии . В 1936—1937 годах Токио и Берлин вели секретные переговоры о разделе территории СССР в случае вооружённого конфликта.

Помимо Адольфа Гитлера, антисоветские настроения японской элиты подогревали США . Квантунской армии отводилась роль силы, способной значительно ослабить военную машину СССР и заставить Москву перебросить силы с западного направления.

Японские офицеры у озера Хасан

Известно, что в 1930-е годы Япония в рамках финансовой помощи получила от заокеанских спонсоров несколько сотен миллионов долларов. Заигрывание с милитаристами в итоге обернулось трагедией для США. 7 декабря 1941 года японские войска нанесли сокрушительный удар по базе американских ВМС Пёрл-Харбор.

«У Вашингтона были особые гегемонистские претензии. Нападение Японии на Советский Союз давало шанс США выступить в роли посредника, миротворца между двумя державами и тем самым поднять собственный престиж», — отметил в беседе с RT начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров.

Талант и мужество

Поддержка западных государств в сочетании с интенсивными военными реформами позволила Японии нарастить группировку войск в Маньчжоу-Го. В 1932 году вблизи границ СССР находились 64 тыс. солдат противника, в 1937 году — 200 тыс., а весной 1938 года, перед наступлением на Халкин-Гол — 350 тыс.

Располагая информацией об экспансионистских намерениях Токио, Москва принимала меры по усилению дальневосточного фланга. Однако экономические трудности, слаборазвитая инфраструктура и нехватка кадров объективно снижали военные возможности СССР в регионе.

В июне 1937 года Советскому Союзу удалось сосредоточить на Дальнем Востоке только 83 тыс. военнослужащих, а в 1938 году группировка выросла до 105 тыс. человек. Как полагает Юрий Никифоров, Красная армия смогла остановить японскую агрессию прежде всего благодаря таланту командиров и мужеству солдат.

Расчёт 76,2-мм пушки читает сводку из района боевых действий, 32-я Стрелковая дивизия, Хасан, август 1938 года

Эксперт назвал хасанские события «первой пробой сил» Красной армии, напомнив, что в 1930-е годы наркомат СССР стремился «насытить» войска танками и авиацией. Столкновения с Квантунской армией позволили получить опыт использования новой техники и заодно проверить, насколько надёжна оборона Дальнего Востока.