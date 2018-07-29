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«Россия и русский язык не виноваты»
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Глава шпротного предприятия снял вину с России за разруху в Латвии 

РИА Новости 21 минуту назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Песня
Россия и русский язык не виноваты в проблемах Латвии, ответственными за ситуацию в стране являются лишь "воровские схемы" властей, заявил бывший начальник экономического Бюро по защите латвийской конституции, глава крупнейшего в Латвии рыбоконсервного предприятия "Бривайс вилнис" Арнольд Бабрис в беседе с Dienas Bizness.
Бизнесмен подчеркнул, что национальные партии пытаются "оправдать воровство", возлагая ответственность за беды в стране на Россию.
"Главные "виновные" во всех проблемах Латвии определены национальными партиями — это Россия и русский язык. Так очень удобно оправдывать воровство: пусть своим ничего не останется, но и "врагам" ничего не отдадим", — сказал Бабрис.
Также бизнесмен отметил, что ситуация в Латвии стала хуже, чем в 90-е годы. По его словам, после отделения от Советского Союза у страны был нулевой государственный долг, но высокий производственный и экономический потенциалы.
"После восстановления независимости наша страна никому не была должна ни одного рубля. Почему именно за годы независимости мы стали одной из самых бедных стран в Европе с худшими демографическими показателями? Сегодня ситуация в стране значительно хуже, чем была в 90-х прошлого столетия, так как правящим больше нечего воровать. Могу предположить, что бюджет не будет исполнен. Тогда опять придется влезть в долги, чтобы залатать дыры в бюджете, что усугубит экономическую ситуацию", — посетовал Бабрис.
Помимо этого, бизнесмен предположил, что для выхода из сложившегося кризиса стране придется обратиться к диктатуре, иначе страна превратится в безлюдную территорию.
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