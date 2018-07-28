«Угроза раздувается специально»

Почему Трамп заявил Совету нацбезопасности о возможном вмешательстве в выборы США

Вашингтон не потерпит иностранного вмешательства в американские выборы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе заседания Совета национальной безопасности. При этом ранее американский лидер выразил опасения, что Россия якобы может попытаться повлиять на результаты промежуточных выборов в ноябре 2018 года. Аналитики считают, что тема «вмешательства» популярна как среди демократов, так и среди республиканцев, поскольку позволяет набрать политические очки перед грядущим голосованием.

Президент США Дональд Трамп принял участие в заседании Совета национальной безопасности (СНБ), в ходе которого ему были представлены последние данные об общегосударственном подходе к обеспечению безопасности американских выборов. В ходе этого мероприятия Трамп вновь подчеркнул, что Вашингтон не потерпит иностранного вмешательства в электоральные процессы.

«Президент ясно дал понять, что его администрация не потерпит иностранного вмешательства в наши (американские. — RT) выборы со стороны любого государства или других злоумышленников», — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Также в опубликованном пресс-релизе говорится, что администрация Соединённых Штатов продолжит оказывать необходимую поддержку местным органам власти в проведении выборов и обеспечении их безопасности.

«Дискуссия президента и членов СНБ касалась угроз нашим выборами со стороны пагубных иностранных субъектов, предпринимаемых действий по оказанию помощи местным властям в обеспечении кибербезопасности и действий по расследованию, судебному преследованию и привлечению к ответственности тех, кто незаконно пытается вмешаться в наши политические и избирательные процессы», — говорится в документе.

Напомним, что 24 июля Дональд Трамп выразил опасение в связи с возможным вмешательством России в грядущие промежуточные выборы, которые пройдут в США в ноябре 2018 года.

«Меня очень беспокоит, что Россия будет активно бороться за то, чтобы повлиять на предстоящие выборы. Исходя из того, что ни один президент не был более жёстким в отношении России, чем я, они будут усиленно продвигать демократов. Они определённо не хотят Трампа!» — заявил он.

Это заявление последовало вслед за отказом Трампа от его слов относительно якобы имевшего место российского «вмешательства», сказанных во время пресс-конференции по итогам хельсинкского саммита с Владимиром Путиным . Тогда хозяин Белого дома отметил, что «не видит никаких причин, по которым это могла бы быть Россия». Тогда российский лидер заявил, что дело о «вмешательстве» России используется в США исключительно для ведения внутриполитической борьбы.

Позднее президент Соединённых Штатов отметил, что он согласен с заключением разведсообщества относительно того, что имело место «вмешательство» России в выборы 2016 года.

«В современном мире регулярно происходят кибератаки на всё, что угодно»

По словам политического аналитика международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислава Бышка, на фоне существующего двухпартийного антироссийского консенсуса было бы странно, если бы вопрос вмешательства не был поднят на заседании СНБ.

«Тема продолжает фигурировать. Это, собственно, одна из причин, по которой было перенесено предложение президенту Путину приехать в США с осени этого года на 2019-й. Понятно, что это бы всё подогревало страсти в связи с каким-то «российским вмешательством». В конце концов, республиканцам, к которым относится Трамп, необходимо хорошо себя показать на осенних промежуточных выборах», — заявил эксперт в беседе с RT.

«Соответственно, не нужно себе самим придумывать никаких дополнительных факторов — в том числе в контексте визита российского президента, который был бы расценён в качестве одного из доказательств некого «российского вмешательства», — отметил Бышок.

При этом он подчеркнул, что с точки зрения финальных результатов и ведения избирательной кампании никакая страна в принципе не может повлиять на выборы в США, ведь очевидно, что никто не обладает такими возможностями.

«Что же касается каких-то атак третьих стран на серверы, через которые идёт процесс сбора информации и подведение итогов промежуточных выборов, думаю, что вполне этого можно ожидать. Опять же, понятно, что когда эти атаки будут (а они вполне ожидаемы, в современном мире регулярно происходят кибератаки на всё, что угодно), это также можно будет свалить на ту же Россию с формулировками: «Мы же предупреждали, что Россия будет участвовать», — добавил аналитик.

«Углубление конфликта с глубинным государством»

В свою очередь, политолог-американист Дмитрий Михеев напомнил, что на днях Трамп заявил о намерении лишить доступа к секретной информации всех бывших глав силовых и разведывательных ведомств, которые выступают с критикой в его адрес, сохраняя тесные связи с действующими главами этих агентств.

«Судя по публикациям, они все в недоумении… и высказывают одну и ту же мысль: чтобы активно противодействовать России в киберпрострнастве, должен быть какой-то центральный, главный человек, который координирует действия всех других организаций, которому даны определённые полномочия. И главной должен быть либо Коутс, либо Накасоне — кто-то из Совета национальной безопасности», — отметил эксперт.

При этом он не исключил, что разведслужбы могут быть отстранены от решения этого вопроса.

«Я рассматриваю это заседание и заявление Трампа как углубление конфликта между администрацией, в частности, самим президентом, и так называемым глубинным государством», — заявил собеседник RT.

Политолог добавил, что, говоря о возможности какого-либо вмешательства ноябрьские выборы, стоит учитывать тот факт, что в Соединённых Штатах одновременно применяются несколько систем голосования — как электронные, так и старые, с использованием бюллетеней.

«И как вот это подтасовать… Я нигде и никогда не видел объяснений того, как это в принципе возможно сделать», — отметил Михеев.

По его словам, нагнетание антироссийской истерии продолжается в связи с попытками представителей глубинного государства «свалить» 45-го президента США и борьбой за финансирование военно-промышленной отрасли.