Ещё
В Капитолии Колорадо появился портрет Путина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Капитолии Колорадо вместо портрета Трампа появилось изображение Путина 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: Ted S. Warren/AP
В здании Капитолия американского штата Колорадо вместо портрета президента США был выставлен портрет его российского коллеги Владимира Путина. Об этом пишет The Hill.
Отмечается, что инцидент произошел 26 июля. Неизвестный шутник выставил в галерее портретов американских президентов изображение Путина рядом с местом, предназначенном для портрета Трампа. Через некоторое время портрет был снят одним из экскурсоводов.
Уточняется, что портреты президентов создаются на пожертвования. Место предназначенное для изображения Трампа пустует, так как в Колорадо еще не удалось собрать необходимое количество средств, чтобы заказать портрет нынешнего лидера США.
Ранее сообщалось, что на фасаде здания МИД Великобритании в Лондоне появилась световая проекция, изображающая Владимира Путина.
Газета.Ru: последние новости
Сестра Юлии Скрипаль рассказала о ее звонке в Россию На Украине депутаты устроили массовую драку Reuters: Израиль отверг предложение России по Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Госдуме обрадовали россиян117
Зачем Армения пошла на резко антироссийский шаг520
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением63
Сестра обвинила СМИ в «убийстве» Кобзона57
Скандал с госизменой в России получил развитие83
Видео
02:11
Скандал с госизменой в России получил развитие
Происшествия Другое
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
00:56
«Сидит и пьет кофе»: что случилось с Кобзоном
Шоу-бизнес Статьи
03:05
Путин присоединился к крестному ходу
Общество
01:12
РФ анонсировала новое стратегическое вооружение
Армия Войска
01:32
Бегство нелегалов после прибытия в Европу попало на видео
В мире Европа
00:40
Сестра обвинила СМИ в «убийстве» Кобзона
Шоу-бизнес
00:40
Кобзон впал в кому
Шоу-бизнес
01:18
РПЦ выдвинула обвинение Константинополю
Общество
02:34
В Госдуме обрадовали россиян
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение