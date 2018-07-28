В Капитолии Колорадо появился портрет Путина

В Капитолии Колорадо вместо портрета Трампа появилось изображение Путина

В здании Капитолия американского штата Колорадо вместо портрета президента США был выставлен портрет его российского коллеги Владимира Путина . Об этом пишет The Hill.

Отмечается, что инцидент произошел 26 июля. Неизвестный шутник выставил в галерее портретов американских президентов изображение Путина рядом с местом, предназначенном для портрета Трампа. Через некоторое время портрет был снят одним из экскурсоводов.

Уточняется, что портреты президентов создаются на пожертвования. Место предназначенное для изображения Трампа пустует, так как в Колорадо еще не удалось собрать необходимое количество средств, чтобы заказать портрет нынешнего лидера США.