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Канада выделит Украине военную помощь на $7 млн
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В Канаде заявили о планах выделить Украине военную помощь на сумму более $7 млн 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти Канады намерены до конца марта 2019 года намерены выделить Украине военную помощь на общую сумму около $7,2 млн Об этом заявил министр национальной обороны Канады Харджит Саджан.
«В рамках всеобъемлющей поддержки Украины, Канада предоставила ВСУ нелетальное военное оборудование на более $16 млн, и вещи ещё на $7,25 млн будут доставлены до конца марта 2019 года», — приводит его слова «Укринформ».
Также Саджан заявил, что Оттава «настойчиво работает с партнёрами над развитием безопасной, успешной и демократичной Украины».
«Канадская поддержка Украины перед лицом российской агрессии — непоколебима», — добавил министр.
В марте в Канаде заявили о намерении увеличить число полицейских экспертов на Украине вдвое.
RT на русском: последние новости
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