Канада выделит Украине военную помощь на $7 млн

В Канаде заявили о планах выделить Украине военную помощь на сумму более $7 млн

Власти Канады намерены до конца марта 2019 года намерены выделить Украине военную помощь на общую сумму около $7,2 млн Об этом заявил министр национальной обороны Канады Харджит Саджан «В рамках всеобъемлющей поддержки Украины, Канада предоставила ВСУ нелетальное военное оборудование на более $16 млн, и вещи ещё на $7,25 млн будут доставлены до конца марта 2019 года», — приводит его слова «Укринформ». Также Саджан заявил, что Оттава «настойчиво работает с партнёрами над развитием безопасной, успешной и демократичной Украины». «Канадская поддержка Украины перед лицом российской агрессии — непоколебима», — добавил министр. В марте в Канаде заявили о намерении увеличить число полицейских экспертов на Украине вдвое.