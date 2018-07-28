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Бегство нелегалов после прибытия в Европу попало на видео
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Бегство нелегальных мигрантов после прибытия в Европу попало на видео 

РИА Новости 11 часов назад
Издание Daily Mail опубликовало в Youtube видео, на котором нелегальные мигранты из стран Африки высаживаются на побережье Испании, а затем хаотично разбегаются.
Как видно на видео, группа из 30 человек на надувной лодке подплыла к пляжу недалеко от испанского портового города Алхесирас. После того, как мигранты высадились на берег, они разбежались в разные стороны по лесополосе вокруг пляжа, чтобы сотрудники береговой охраны не смогли их поймать.
Как пишет издание, за последнюю неделю таким способом на побережье Испании высадились уже более 1600 мигрантов. Отмечается, что мигранты начинают свой путь на побережье Марокко, переплывая Гибралтарский пролив на надувных лодках.
Алхесирас теперь стал основным пунктом, через который мигранты проникают в Европу, после того, как министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини запретил кораблям с мигрантами прибывать в итальянские порты.
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