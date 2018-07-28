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В США заявили о вторжении несуществующей армии на Украину
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Американский дипломат заявил о вторжении несуществующей армии на Украину 

Lenta.ru 1 час назад
На Украину в 2014 году вторглась Красная армия. С таким заявлением в эфире RTVi выступил бывший посол США на Украине, директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст.
«Без руководства Кремля, без российских служащих офицеров, без российских денег, без российского оружия не было бы никакого восстания в Донбассе. Это восстание было создано Кремлем. В августе 2014 года, если бы Красная армия как целая группа не вступила в Украину, Киев забрал бы всю территорию востока Украины обратно», — заявил он.
Красная армия была переименована в Советскую армию в феврале 1946 года, за шесть лет до рождения Хербста.
Киев регулярно обвиняет Россию в причастности к конфликту в Донбассе. Москва отвергает эти обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.
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