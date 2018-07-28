В Латвии семью из Литвы назвали «русскими оккупантами»

Гражданка Литвы Екатерина Меркульева спросила у водителя время отправки автобуса на русском языке, на что он ответил на латышском и начал громко кричать.

"В конце концов, он назвал нас "русскими оккупантами" — это я, не владея латышским языком, поняла очень хорошо", — написала Меркульева в жалобе к Лиепайскому агентству общественного транспорта, подчеркнув, что сама спокойной отнеслась к проявлению агрессии, а вот ее дети были поражены.

Меркульева потребовала, чтобы водитель автобуса извинился, так как "подобное отношение к пассажирам, независимо от того, местные они или приезжие, недопустимо".

Как заявил глава Лиепайского агентства общественного транспорта Улдис Зупа, он уже принес извинения туристке, а также обратился к Лиепайскому автобусному парку, ответственного за инцидент. Однако реакции оттуда не последовало.