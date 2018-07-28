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В Латвии семью из Литвы назвали «русскими оккупантами»
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В Латвии семью из Литвы назвали «русскими оккупантами» 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: © РИА Новости / Оксана Джадан
Водитель автобуса в латвийском городе Лиепае оскорбил семью из Литвы, назвав их "русскими оккупантами", пишет Sputnik Литва.
Гражданка Литвы Екатерина Меркульева спросила у водителя время отправки автобуса на русском языке, на что он ответил на латышском и начал громко кричать.
"В конце концов, он назвал нас "русскими оккупантами" — это я, не владея латышским языком, поняла очень хорошо", — написала Меркульева в жалобе к Лиепайскому агентству общественного транспорта, подчеркнув, что сама спокойной отнеслась к проявлению агрессии, а вот ее дети были поражены.
Меркульева потребовала, чтобы водитель автобуса извинился, так как "подобное отношение к пассажирам, независимо от того, местные они или приезжие, недопустимо".
Как заявил глава Лиепайского агентства общественного транспорта Улдис Зупа, он уже принес извинения туристке, а также обратился к Лиепайскому автобусному парку, ответственного за инцидент. Однако реакции оттуда не последовало.
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