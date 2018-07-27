Польша определилась с забором на восточной границе

Польша отказалась от строительства забора длиной 1120 км на восточной границе страны, передает ТАСС

Как сообщил министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Ян Ардановский, заграждение, которое должно было обезопасить страну от распространения вируса африканской чумы свиней (АЧС), признано неэффективным.

«Мы получили мнение Европейского агентства по безопасности продуктов питания, которое заявило, что такие длинные заборы — а наш должен был быть 1120 км в длину — не работают», — сказал он.

Освободившиеся средства правительство Польши направит на повышение биологической безопасности.