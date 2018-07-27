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В Италии объяснили парадокс c признанием Крыма
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В Италии объяснили парадоксальную ситуацию c признанием Крыма 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В итальянском парламенте объяснили, почему обе правящие партии, «Движение „5 звезд“ и „Лига“, признают законным референдум в Крыму 2014 года, а правительство страны — не признает.
»Движение «5 звезд» признает референдум, но признание статуса Крыма не значится в «правительственном контракте», поэтому Рим остается в линии с ЕС», — сообщил депутат от этой партии Манлио Ди Стефано, передает ТАСС.
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О законности крымского референдума не раз заявляли представители партии «Лига», а также ее лидер, глава МВД и вице-премьер Италии Маттео Сальвини.
Региональные советы Венето, Ломбардии и Лигурии, в которых большинство принадлежит «Лиге», ранее призывали правительство отказаться от санкций против России и признать Крым в составе России.
«Правительственный контракт», на основе которого сформировано коалиционное правительство, содержит пункт о необходимости отмены санкций. Но, по словам премьер-министра Джузеппе Конте, «это процесс не одного дня», так как санкции увязаны с выполнением минских соглашений.
Ранее министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези заявил, что «Италия не признала региональную власть [Крыма], установленную в марте 2014 года».
В июне 2018 года советник председателя партии «Лига» Джанлука Савоини выразил надежду, что правительство задумается об официальной позиции по вопросу Крыма. Вице-премьер Маттео Сальвини заявлял, что вновь сформированный кабинет министров готов обсуждать все вопросы, не исключая статус Крыма.
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