В Италии объяснили парадокс c признанием Крыма

В Италии объяснили парадоксальную ситуацию c признанием Крыма

В итальянском парламенте объяснили, почему обе правящие партии, «Движение „5 звезд“ и „Лига“, признают законным референдум в Крыму 2014 года, а правительство страны — не признает.

»Движение «5 звезд» признает референдум, но признание статуса Крыма не значится в «правительственном контракте», поэтому Рим остается в линии с ЕС», — сообщил депутат от этой партии Манлио Ди Стефано, передает ТАСС.

О законности крымского референдума не раз заявляли представители партии «Лига», а также ее лидер, глава МВД и вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

Региональные советы Венето, Ломбардии и Лигурии, в которых большинство принадлежит «Лиге», ранее призывали правительство отказаться от санкций против России и признать Крым в составе России.

«Правительственный контракт», на основе которого сформировано коалиционное правительство, содержит пункт о необходимости отмены санкций. Но, по словам премьер-министра Джузеппе Конте, «это процесс не одного дня», так как санкции увязаны с выполнением минских соглашений.

Ранее министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези заявил, что «Италия не признала региональную власть [Крыма], установленную в марте 2014 года».