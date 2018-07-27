Шутка Путина на БРИКС и другие события дня

В России взлетят цены на ЖКХ
Минстрой России разработал обязательные требования, которые вскоре предъявят к защите многоквартирных домов от терактов. Среди прочего документ предусматривает оборудование домов средствами защиты.
Россиян могут лишить права на выезд
Сенаторы внесли поправки в закон о въезде и выезде из Российской Федерации, которые вводят обязательную аккредитацию для компаний, которые управляют визовыми центрами.
Власти Москвы спасли "Дом-2"
Стало известно о планах московской мэрии снести съемочную площадку «Дома-2» для прокладки дороги от Саларьево до деревни Марьино.
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной
Депутат Наталья Поклонская ответила на критику своих коллег по Госдуме Ирины Родниной и Оксаны Пушкиной. Депутат отметила, что Пушкина «зря» попыталась уколоть ее словами о Крыме.
«Яндекс» слил в Сеть зарплаты россиян
В поисковую выдачу «Яндекса» снова попали данные Google Docs. По данным портала, для расширенного поиска оказались доступны документы пользователей по запросам «график» и «зарплата».
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Народного артиста СССР Иосифа Кобзона подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ранее СМИ сообщали, что певец находится в реанимации.
СМИ узнали о подготовке нового удара США
В правительстве Австралии полагают, что США планируют нанести удары по Ирану. Сообщается, что австралийские военные, вероятно, будут принимать участие в определении возможных целей США.
Путин подшутил над делегацией на БРИКС
Президент России Владимир Путин подшутил над российской делегацией на саммите БРИКС перед встречей с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Одесситка отказалась выступать на российском турнире
Прославленная украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась от участия в теннисном турнире в Москве. Турнир серии WTA International проходит в Москве с 22 по 29 июля.
В России резко подорожали самые доступные авто
В марте СМИ опубликовали список самых доступных россиянам автомобилей. Возглавили его их «соотечественники» — седан Lada Granta, Lada Priora и лифтбек Lada Granta.