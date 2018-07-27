Станут ли США заключать мирный договор с КНДР

КНДР назвали условие для продвижения процесса денуклеаризации. Пхеньян требует заключения мирного договора с США и Южной Кореей. С момента окончания Корейской войны прошло уже 65 лет, однако до сих пор отношения между Севером и Югом регламентирует лишь соглашение о перемирии. Юридически две страны находятся в состоянии войны. Мирный договор, помимо Пхеньяна и Сеула , должны подписать Соединённые Штаты. Как отмечают аналитики, Вашингтон не готов идти на уступки и намерен добиваться от Северной Кореи безоговорочного отказа от ракетно-ядерной программы.

КНДР просит объявить об окончании Корейской войны. Это условие Пхеньяна для продолжения процесса денуклеаризации. Как сообщает издание South China Morning Post, в Северной Корее расстроены, что этот вопрос затягивается.

«Сначала северокорейцы хотели мирного договора, но теперь они просят объявить об окончании войны», — приводит издание слова председателя Корейского национального совета по сотрудничеству и примирению Ким Хон Гиля.

По его словам, Пхеньян сделал достаточно уступок и ждёт ответных действий, в частности хотя бы частичного снятия санкций. Ким Хон Гиль призвал также подключить к мирным переговорам Китай

Отметим, что после окончания военных действий на Корейском полуострове, мирный договор между Северной и Южной Кореей так и не был подписан. Стороны заключили лишь перемирие — оно было подписано 65 лет назад, 27 июля 1953 года.

Кроме того, издание South China Morning Post приводит слова северокорейского лидера Ким Чен Ына , который выражает недовольство сохраняющимися санкциями.

«Северные корейцы также жалуются, что Сеул слишком много внимания уделяет санкциям ООН и несколько пассивен в возрождении межкорейских экономических проектов», — сказал он.

Северокорейские усилия

Северная Корея с энтузиазмом приступила к выполнению договорённостей, достигнутых на встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Помимо заявлений о приверженности процессу денуклеаризации, Пхеньян перешёл к практическим шагам. Так, начат демонтаж полигона Сохэ, с которого запускались межконтинентальные баллистические ракеты. Ранее Северная Корея взорвала тоннели на полигоне Пунгери.

Кроме того, в соответствии с документом, подписанным лидерами США и КНДР в Сингапуре , Северная Корея передала США останки американских военнопленных. 27 июля Дональд Трамп поблагодарил за это Ким Чен Ына. В Южной Корее выразили надежду, что этот шаг «укрепит усилия по обеспечению мира и безопасности на Корейском полуострове».

При этом, по оценке экспертов, после встречи Трампа и Кима Вашингтон не предпринял каких-либо значимых шагов.

В США настаивают, что условие для снятия экономических ограничений — полная денуклеаризация КНДР. Несмотря на усилия Пхеньяна, западные СМИ сообщают, что Трамп недоволен отсутствием «незамедлительного прогресса» в корейском вопросе.

Невыгодный договор

Как отмечают аналитики, недовольство Пхеньяна вполне логично. При этом вполне понятно, почему США не способствуют заключению мирного договора между Южной Кореей и КНДР. Как пояснил заведующий Центром российской стратегии в Азии Института экономики РАН , профессор МГИМО Георгий Толорая , президент США продолжает сталкиваться с противодействием элит, которые настаивают на нереалистичных требованиях к КНДР перед выполнением Америкой своих обязательств.

«Во-первых, широким кругам американской демократической политической элиты невыгодно вообще всё, что делает Трамп. Поэтому просто из духа противоречия его позицию будут подрывать.

Во-вторых, консервативное большинство считает, что в Северной Корее такой режим, с которым не нужно нормализовывать отношения… И уж если это делать, то во всяком случае первоначально надо вырвать «ядерные зубы» у Северной Кореи, добиться, чтобы они соблюдали конвенцию о химическом и биологическом оружии, о правах человека и далее по списку. Требование явно нереалистичное. И это всё выдвигается в качестве условия для нормализации отношений», — пояснил эксперт.

И хотя в администрации Трампа предпринимались попытки найти компромисс, по оценке Толорая, в данных условиях это невозможно.

«Честно говоря, у меня нет особого оптимизма. Сейчас как раз годовщина окончания войны, и естественно, что Северная Корея будет это требование повторять и дальше», — заключил он.

«Невероятный анахронизм»

В конфликт были вовлечены не только Север и Юг Кореи, но и другие стороны — некоторые аналитики считают Корейскую войну опосредованным противостоянием США и СССР.

Напомним, 27 июля 1953 года соглашение о перемирии подписали американский генерал-лейтенант Харрисон от лица командования войсками ООН в Корее (по сути — коалиции под командованием США) и северокорейский генерал Нам Илом, представляющий Северную Корею.

«Пока отношения между США и КНДР — главными воюющими сторонами в Корейской войне — регулируются Соглашением о перемирии 1953 года. Это совершенно невероятный анахронизм в современном мире. С юридической точки зрения это документ о временном прекращении огня, то есть технически США и КНДР продолжают находиться в состоянии войны.

Конечно, замена этого анахроничного соглашения более надёжным, современным, всеобъемлющим документом, устанавливающим и регулирующим мир на Корейском полуострове, — это объективная необходимость», — подчеркнул Воронцов.

По его словам, Вашингтон до сих пор избегал обсуждения этой темы, так как отсутствие мирного договора даёт США «возможность дополнительных аргументов для сохранения военного присутствия в Южной Корее, сохранения санкций против КНДР», которые, как отметил эксперт, начали вводить против Пхеньяна ещё до разработки ракетно-ядерной программы в Северной Корее.

При этом в документе, который подписали главы КНДР и Южной Кореи по итогам межкорейского саммита, отмечается, что война между сторонами закончена. Заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов подчёркивает, что Пхеньян и Сеул «чётко выразили свою волю и стремление к завершению и к юридическому оформлению завершения Корейской войны».