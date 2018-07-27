Станут ли США заключать мирный договор с КНДР 

В КНДР назвали условие для продвижения процесса денуклеаризации. Пхеньян требует заключения мирного договора с США и Южной Кореей. С момента окончания Корейской войны прошло уже 65 лет, однако до сих пор отношения между Севером и Югом регламентирует лишь соглашение о перемирии. Юридически две страны находятся в состоянии войны. Мирный договор, помимо Пхеньяна и Сеула, должны подписать Соединённые Штаты. Как отмечают аналитики, Вашингтон не готов идти на уступки и намерен добиваться от Северной Кореи безоговорочного отказа от ракетно-ядерной программы.
КНДР просит объявить об окончании Корейской войны. Это условие Пхеньяна для продолжения процесса денуклеаризации. Как сообщает издание South China Morning Post, в Северной Корее расстроены, что этот вопрос затягивается.
«Сначала северокорейцы хотели мирного договора, но теперь они просят объявить об окончании войны», — приводит издание слова председателя Корейского национального совета по сотрудничеству и примирению Ким Хон Гиля.
По его словам, Пхеньян сделал достаточно уступок и ждёт ответных действий, в частности хотя бы частичного снятия санкций. Ким Хон Гиль призвал также подключить к мирным переговорам Китай.
Отметим, что после окончания военных действий на Корейском полуострове, мирный договор между Северной и Южной Кореей так и не был подписан. Стороны заключили лишь перемирие — оно было подписано 65 лет назад, 27 июля 1953 года.
Кроме того, издание South China Morning Post приводит слова северокорейского лидера Ким Чен Ына, который выражает недовольство сохраняющимися санкциями.
«Северные корейцы также жалуются, что Сеул слишком много внимания уделяет санкциям ООН и несколько пассивен в возрождении межкорейских экономических проектов», — сказал он.
Северокорейские усилия
Северная Корея с энтузиазмом приступила к выполнению договорённостей, достигнутых на встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Помимо заявлений о приверженности процессу денуклеаризации, Пхеньян перешёл к практическим шагам. Так, начат демонтаж полигона Сохэ, с которого запускались межконтинентальные баллистические ракеты. Ранее Северная Корея взорвала тоннели на полигоне Пунгери.
Кроме того, в соответствии с документом, подписанным лидерами США и КНДР в Сингапуре, Северная Корея передала США останки американских военнопленных. 27 июля Дональд Трамп поблагодарил за это Ким Чен Ына. В Южной Корее выразили надежду, что этот шаг «укрепит усилия по обеспечению мира и безопасности на Корейском полуострове».
При этом, по оценке экспертов, после встречи Трампа и Кима Вашингтон не предпринял каких-либо значимых шагов.
В США настаивают, что условие для снятия экономических ограничений — полная денуклеаризация КНДР. Несмотря на усилия Пхеньяна, западные СМИ сообщают, что Трамп недоволен отсутствием «незамедлительного прогресса» в корейском вопросе.
Невыгодный договор
Как отмечают аналитики, недовольство Пхеньяна вполне логично. При этом вполне понятно, почему США не способствуют заключению мирного договора между Южной Кореей и КНДР. Как пояснил заведующий Центром российской стратегии в Азии Института экономики РАН, профессор МГИМО Георгий Толорая, президент США продолжает сталкиваться с противодействием элит, которые настаивают на нереалистичных требованиях к КНДР перед выполнением Америкой своих обязательств.
«Во-первых, широким кругам американской демократической политической элиты невыгодно вообще всё, что делает Трамп. Поэтому просто из духа противоречия его позицию будут подрывать.
Во-вторых, консервативное большинство считает, что в Северной Корее такой режим, с которым не нужно нормализовывать отношения… И уж если это делать, то во всяком случае первоначально надо вырвать «ядерные зубы» у Северной Кореи, добиться, чтобы они соблюдали конвенцию о химическом и биологическом оружии, о правах человека и далее по списку. Требование явно нереалистичное. И это всё выдвигается в качестве условия для нормализации отношений», — пояснил эксперт.
И хотя в администрации Трампа предпринимались попытки найти компромисс, по оценке Толорая, в данных условиях это невозможно.
«Честно говоря, у меня нет особого оптимизма. Сейчас как раз годовщина окончания войны, и естественно, что Северная Корея будет это требование повторять и дальше», — заключил он.
«Невероятный анахронизм»
Заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов, со своей стороны, напомнил, что США имеют прямое отношение к заключению мирного договора.
В конфликт были вовлечены не только Север и Юг Кореи, но и другие стороны — некоторые аналитики считают Корейскую войну опосредованным противостоянием США и СССР.
Напомним, 27 июля 1953 года соглашение о перемирии подписали американский генерал-лейтенант Харрисон от лица командования войсками ООН в Корее (по сути — коалиции под командованием США) и северокорейский генерал Нам Илом, представляющий Северную Корею.
«Пока отношения между США и КНДР — главными воюющими сторонами в Корейской войне — регулируются Соглашением о перемирии 1953 года. Это совершенно невероятный анахронизм в современном мире. С юридической точки зрения это документ о временном прекращении огня, то есть технически США и КНДР продолжают находиться в состоянии войны.
Конечно, замена этого анахроничного соглашения более надёжным, современным, всеобъемлющим документом, устанавливающим и регулирующим мир на Корейском полуострове, — это объективная необходимость», — подчеркнул Воронцов.
По его словам, Вашингтон до сих пор избегал обсуждения этой темы, так как отсутствие мирного договора даёт США «возможность дополнительных аргументов для сохранения военного присутствия в Южной Корее, сохранения санкций против КНДР», которые, как отметил эксперт, начали вводить против Пхеньяна ещё до разработки ракетно-ядерной программы в Северной Корее.
При этом в документе, который подписали главы КНДР и Южной Кореи по итогам межкорейского саммита, отмечается, что война между сторонами закончена. Заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов подчёркивает, что Пхеньян и Сеул «чётко выразили свою волю и стремление к завершению и к юридическому оформлению завершения Корейской войны».
«Остаются США, где много влиятельных политических сил, которые считают, что им это невыгодно. И под различными предлогами они пытаются от этого уйти… Наиболее консервативные силы громогласно продолжают заявлять, что никаких поблажек и послаблений администрация США не должна делать, что режим санкций должен не только сохраняться в полном объёме, но может даже усиливаться до тех пор, пока КНДР полностью не демонтирует своё вооружение», — заключил эксперт.