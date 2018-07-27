Ещё
Эрдоган выполнил условие Путина для совместного ужина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эрдоган выполнил условие Путина для совместного ужина 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия осуществила первые поставки говядины в Турцию, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Алексей Гордеев.
По его словам, «есть большие перспективы» по поставкам в Турцию российского мяса птицы.
Гордеев отметил, что к поставкам российского мяса проявляют интерес также страны Ближнего Востока.
>> Путин поставил Эрдогану условие для похода в ресторан
По его словам, в текущем году Россия экспортировала 300 тысяч тонн мяса, в ближайших планах — осуществлять поставки 1 млн тонн мяса.
«Очень надеемся, что откроется китайский рынок, перспективы для этого есть», — заявил он.
Накануне президент России Владимир Путин пообещал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану поужинать с ним в ресторане, когда начнутся поставки российского мяса в Турцию.
Комментарии18
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп дал ответ на приглашение Путина101
Украинский школьный учебник поразил пользователей Сети277
Россиян начали выгонять из Европы за крымские паспорта211
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной760
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий761
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение