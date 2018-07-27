Эрдоган выполнил условие Путина для совместного ужина

По его словам, «есть большие перспективы» по поставкам в Турцию российского мяса птицы.

Гордеев отметил, что к поставкам российского мяса проявляют интерес также страны Ближнего Востока.

По его словам, в текущем году Россия экспортировала 300 тысяч тонн мяса, в ближайших планах — осуществлять поставки 1 млн тонн мяса.

«Очень надеемся, что откроется китайский рынок, перспективы для этого есть», — заявил он.

Накануне президент России Владимир Путин пообещал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану поужинать с ним в ресторане, когда начнутся поставки российского мяса в Турцию.