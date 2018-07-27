Ещё
Полиции приказали войти в мечеть на Храмовой горе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полиция Израиля получила приказ войти в мечеть на Храмовой горе 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Израильские полицейские получили приказ войти в одну из мечетей на Храмовой горе, где укрылись протестующие, сообщается в твиттере полиции.
"После того, как несколько десятков мятежников забаррикадировались в мечети и не реагировали на призывы полиции покинуть здание, глава района приказал полицейским войти в мечеть и выгнать оттуда протестующих", — говорится в сообщении.
Отмечается, что представители местной мусульманской общины начали бросать в полицейских камни и петарды после молитвы. В настоящий момент на месте работают саперы.
Ранее СМИ сообщили, что на Храмовой горе произошли столкновения между полицией и протестующими.
Газета.Ru: последние новости
На Украине депутаты устроили массовую драку Глава Пентагона прокомментировал встречу Путина и Трампа Сестра Юлии Скрипаль рассказала о ее звонке в Россию
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп дал ответ на приглашение Путина101
Украинский школьный учебник поразил пользователей Сети267
Россиян начали выгонять из Европы за крымские паспорта211
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной757
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий761
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение