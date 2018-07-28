Экс-глава Каталонии и лидер движения за независимость этого региона Карлес Пучдемон вернулся в Бельгию после освобождения из-под подписки о невыезде в Германии. Об этом сообщила радиостанция Bel-RTL. В Бельгии Пучдемон получил политическое убежище после неудачной попытки объявить независимость Каталонии в октябре 2017 года.
По информации радиостанции, каталонский политик прибыл в Брюссель на самолете из Гамбурга, в аэропорту его встречали сторонники независимости Каталонии, включая действующего главу правительства региона Кима Торру, который специально отправился в Бельгию для встречи Пучдемона.