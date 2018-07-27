Армения потребовала ареста генсека ОДКБ

Следователи Армении обратились в суд для ареста генсека ОДКБ Хачатурова

Специальная следственная служба Армении в четверг предъявила обвинение генеральному секретарю Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрию Хачатурову в свержении конституционного порядка в 2008 году и обратилась в суд для выбора ареста в качестве меры пресечения. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Специальной следственной службы Армении.

"Генсек ОДКБ обвиняется в том, что с группой людей сверг конституционный порядок в стране после президентских выборов 2008 года. Специальная следственная служба обратилась в суд для выбора ареста в качестве меры пресечения в отношении Хачатурова", — отметила пресс-служба.

При этом секретариат ОДКБ пока не располагает информацией об обвинениях властей Армении в отношении Юрия Хачатурова. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь Владимир Зайнетдинов

"Как и было ранее сообщено, в июле генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров отбыл в Ереван для дачи показаний в качестве свидетеля по событиям 1-2 мая 2008 года. Иной информацией секретариат ОДКБ не располагает", — отметил собеседник агентства.

1 марта 2008 года Юрий Хачатуров командовал ереванским гарнизоном ВС Армении. С 2017 года он является генеральным секретарем ОДКБ.