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Армения потребовала ареста генсека ОДКБ
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Следователи Армении обратились в суд для ареста генсека ОДКБ Хачатурова 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
Специальная следственная служба Армении в четверг предъявила обвинение генеральному секретарю Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрию Хачатурову в свержении конституционного порядка в 2008 году и обратилась в суд для выбора ареста в качестве меры пресечения. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Специальной следственной службы Армении.
"Генсек ОДКБ обвиняется в том, что с группой людей сверг конституционный порядок в стране после президентских выборов 2008 года. Специальная следственная служба обратилась в суд для выбора ареста в качестве меры пресечения в отношении Хачатурова", — отметила пресс-служба.
При этом секретариат ОДКБ пока не располагает информацией об обвинениях властей Армении в отношении Юрия Хачатурова. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь Владимир Зайнетдинов.
"Как и было ранее сообщено, в июле генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров отбыл в Ереван для дачи показаний в качестве свидетеля по событиям 1-2 мая 2008 года. Иной информацией секретариат ОДКБ не располагает", — отметил собеседник агентства.
1 марта 2008 года Юрий Хачатуров командовал ереванским гарнизоном ВС Армении. С 2017 года он является генеральным секретарем ОДКБ.
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