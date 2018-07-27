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Макрон прокомментирова слухи о любовнике
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СМИ: Макрон опроверг слухи о любовной связи с бывшим личным охранником 

Газета.Ru 2 часа назад
Президент Франции Эммануэль Макрон опроверг слухи о том, что его бывший личный охранник Александр Беналла является его любовником, сообщает французское издание Le Parisien.
"Александр Беналла никогда не обладал ядерными кодами, Александр Беналла никогда не зарабатывал €10 тыс., Александр Беналла никогда не был моим любовником", — с юмором заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с депутатами.
Ранее газета Le Monde опубликовала видео, на котором видно, как охранник Макрона Александр Беналла избил протестующего на первомайской демонстрации в Париже. На прошлой неделе Беналла был уволен из Елисейского дворца. В отношении него ведется предварительное расследование по подозрению в избиении манифестанта.
Издание Le Huffington Post отмечает, что Макрон в ходе своего выступления также обратился к слухам о том, что Беналла остается на своем посту, несмотря на его формальное приостановление.
"У нас есть пресса, которая больше не ищет истины. Я вижу медиавласть, которая хочет стать судебной властью, которая решила, что в республике больше нет презумпции невиновности и что необходимо попирать мужчину и с ним всю республику. ", — заявил французский президент Эммануэль Макрон.
Ранее бывший высокопоставленный сотрудник службы охраны президента Франции Александр Беналла дал первое эксклюзивное интервью, в котором рассказал, что совершил "большую ошибку".
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