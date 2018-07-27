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На акции в Варшаве применили слезоточивый газ
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На акции протеста в Варшаве применили слезоточивый газ 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Протестующие и полицейские применили друг против друга слезоточивый газ в Варшаве, передаёт телеканал TVN 24.
Сообщается, что в ходе демонстрации произошла драка.
По данным полиции, сотрудникам правоохранительных органов пришлось использовать слезоточивый газ «в связи с угрозой», исходившей от демонстрантов. При этом в ведомстве уточнили, что кто-то из толпы распылил газ в сторону полицейских.
Информация о задержанных не уточняется.
26 июля в Варшаве и других польских городах прошли акции протеста против изменений судебной системы.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что судебная реформа служит демократизации государства.
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