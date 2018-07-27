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Трамп считает, что среди стран НАТО есть диктаторы
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Трамп считает, что среди лидеров стран НАТО есть один или два диктатора 

ТАСС 5 часов назад
Фото: ТАСС
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что среди лидеров стран НАТО есть один или два диктатора. Уверенность в этом он выразил, выступая с посвященной торговой политике речью на территории сталелитейного завода в штате Иллинойс. Его выступление транслировал сайт Белого дома.
Он рассказал о состоявшемся 11-12 июля в Брюсселе саммите альянса. Как отметил Трамп, лидеры стран — участниц НАТО согласились повысить свои оборонные расходы на "сотни миллиардов долларов". При этом генсек организации Йенс Столтенберг, по словам американского лидера, сказал: "Без президента Трампа эти люди не платили бы по счетам, а теперь они платят по счетам и гордятся этим".
"Но СМИ пишут, что я плохо относился к ним [лидерам стран НАТО], с неуважением — к этим королям, королевам, президентам, премьер-министрам, диктатору или даже двум", — отметил Трамп, не пояснив, кого он имеет в виду.
При этом, говоря о последних, глава государства подчеркнул, что им "по сути легче всего оплачивать" оборонные расходы своих государств.
Американский лидер на саммите НАТО требовал, чтобы страны альянса не только выполняли обязательство о повышении военных расходов до 2% ВВП, но и увеличили расходы до уровня в 4%. В настоящее время лишь восемь стран НАТО тратят на оборону больше 2% ВВП. Военный бюджет США составляет примерно 3,58% от американского ВВП.
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