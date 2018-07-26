«Мяч Путина» вызвал психоз среди американских политиков

Западные журналисты сотворили сенсацию на ровном месте. Оказалось, что в мяче, который президент России подарил своему американскому коллеге, обнаружен чип, который Москва якобы могла использовать в качестве «жучка». Но что на самом деле представляет собой это электронное устройство и почему оно заложено в футбольный мяч?

«Путинский футбольный мяч для Трампа оснащен чипом-передатчиком». С таким заголовком накануне выпустило новость американское агентство Bloomberg , вызвав сенсацию в западных медиа-империях.

В публикации говорилось, что мяч, который президент Владимир Путин презентовал коллеге Дональду Трампу в Хельсинки , оснащен специальным чипом, способным передавать информацию. По словам журналистов, такие чипы «теоретически могут быть запрограммированными для атаки на телефон», хотя подтверждений этому они привести не смогли.

Напомним, сразу после саммита сенатор-республиканец Линдси Грэм заподозрил подаренный Путиным мяч в шпионаже. «Если бы это был я, я бы проверил футбольный мяч на наличие прослушивающих устройств, и не допустил бы его попадания в Белый дом», — писал Грэм в своем Twitter.

В Белом доме к подарку решили отнестись со всей серьезностью и направили его на соответствующую проверку. Впрочем, надо оговориться, что такую проверку проходит любой аналогичный подарок. Очевидно, что аналогичные правила безопасности действуют и в других странах, когда речь идет о подарках первому лицу.

«Процедура проверки на безопасность, проводимая для всех подарков, была проведена и для футбольного мяча. Мы не будем давать дальнейшие комментарии по процедурам обеспечения безопасности», — заявила Bloomberg пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс.

Что за чип и для чего он нужен?

Общеизвестно, что для всех турниров, проводимых под эгидой ФИФА и УЕФА , мячи поставляет немецкий концерн Adidas. ЧМ-2018, который Россия провела с успехом, не стал исключением. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, специально для русского мундиаля был разработан Adidas Telstar 18, официальный мяч турнира, презентация которого состоялась еще в ноябре — при участии легенды аргентинского футбола Леонеля Месси.

Новинкой стал чип, использующий технологию NFC, которую немецкие специалисты внедрили в полиуретановую подкладку мяча. Технология NFC (Near field communication) хорошо известна многим пользователям смартфонов, и представляет собой способ беспроводной передачи данных малого действия, что позволяет бесконтактно передать информацию от одного устройства к другому на расстоянии до 10 см. В настоящее время NFC может, к примеру, использоваться для оплаты проезда в общественном транспорте и при работе с банковскими бесконтактными картами.

Теперь технология проникла и в сферу рекламы и спорта, что реализовалось в чипе для Adidas Telstar 18. При этом чип не собирает никакой информации — ни об игроках, ни о футбольном поле, а выполняет совершенно иные, противоположные задачи — сам транслирует информацию. Например, если подключить чип к смартфону посредством технологии NFC — пользователь увидит на экране рекламные или пиаровские ролики Adidas, конкурсные предложения, информацию о самом мяче и другой околофутбольный контент. Таким образом, компания использует чип в маркетинговых и коммерческих целях.

Как пишет Bloomberg, в Adidas не стали комментировать вопрос, могут ли хакеры воспользоваться чипом. Но на официальном сайте Adidas говорится, что с чипа «невозможно удалить или переписать закодированные параметры».

Неужели теперь сын Трампа Бэррон останется без мяча? Напомним, что во время совместной пресс-конференции лидеров США и России в Хельсинки Путин заявил: «Господин президент только что говорил, что мы успешно провели чемпионат мира по футболу. Вот хочу господину президенту этот мяч передать, теперь этот мяч на его стороне». Трамп поблагодарил и добавил, что передаст мяч своему 12-летнему сыну Бэррону, который увлекается футболом. Отдадут ли теперь американские спецслужбы мяч ребенку — загадка. Скорее, всего на всякий случай мяч запрут в каком-нибудь подвале.

Однако изумляет тот факт, как быстро некогда уважаемые сенаторы и ведущие западные редакции впадают в психоз. Они до такой степени привыкли искать под каждым кустом следы российских шпионов или хакеров, что не заметили этикетку на мяче, где прямо говорится о наличии чипа. На этот нюанс обратил внимание российский сенатор Алексей Пушков

«В футбольном мяче, подаренном Путиным Трампу, нашли чип, да не тот, на который надеялся сенатор Грэм, а невинный чип от производителя — фирмы «Адидас». Более того: о наличии чипа написано на самом мяче, ­— написал Пушков в Twitter. — Незадача для американских противников России. Много шума из ничего».

45-й президент Америки неоднократно сетовал, что «охота на ведьм», развернутая Демпартией США и родственными ей СМИ, мешает ему наладить отношения с Москвой. Но как тут вообще можно вести серьезную внешнюю политику, когда пресса, сенаторы и спецслужбы пугаются обыкновенного мяча, который можно купить в любом фирменном магазине Adidas за 9 тысяч рублей?

Вопрос, разумеется, риторический.