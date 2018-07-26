Ещё
В ООН признались в нехватке денег
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ООН заявили, что организации не хватает денег 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
ООН испытывает сильную нехватку денег, причина в том, что страны-участницы организации платят свои взносы не в обозначенное время, сообщил в четверг журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь разослал сотрудникам информацию о своей обеспокоенности по поводу сложившейся финансовой ситуации в организации", — рассказал Дюжаррик.
Он добавил, что "проблема заключается в том, что некоторые регулярные взносы стран-членов организации еще не внесены". Представитель генсека отметил, что не знает причин задержки взносов, но "у каждой страны свой бюджетный год и график, как вы понимаете".
Дюжаррик отметил, что доход ООН "никогда не был настолько низким", добавив, что "генсек призвал страны-участницы вносить средства и в полном объеме".
"Мы сейчас рассматриваем сокращение расходов, но это не будет связано с оплатой работы персонала", — заключил представитель генсека.
Последние новости
Гигантская рыба проглотила акулу и попала на видео Украинский 150-метровый инструмент для взятия Крыма: что пошло не так США принудили Германию к откату за "Северный поток-2"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Игорь Беляев5
Конфуз на саммите БРИКС и другие события дня22
Путин поставил Эрдогану условие для похода в ресторан74
«Вообще слег»: Кобзон попал в больницу180
Поклонская отреагировала на срыв заседания своей комиссии170
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение